Появился кадр, с которого начался конфликт Тедеско и Джанаева

На фото видно, как голкипер сочинской команды протягивает руку Тедеско. После этого, по словам самого Джанаева, тренер «Спартака» начал обвинять его в симуляции в концовке матча.

После матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) произошел конфликт в подтрибунном помещении. Началась потасовка, а Доменико Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников.

Позже тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

В перерыве Бородин сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Тренер вратарей был недоволен постоянными апелляциями наставника «Спартака» к арбитру.