Дзюба зарубился с комментатором Орловым. Устал терпеть критику и обозвал его флюгером

В 18-м туре РПЛ «Зенит» без особых проблем взял три очка. Хозяева в Санкт-Петербурге расправились с «Динамо» (3:1) и закрепились на первой строчке Премьер-лиги.

Главным героем вечера стал Дзюба. Артем сначала оформил дубль, а после зажег в микст зоне: сказал Сутормину заканчивать с полузащитой, похвалил Нобоа за гол «Спартаку» и назвал его «Мастерюгой — пингвинчиком».

Тем не менее самой яркой частью спича форварда оказалось послание Геннадию Орлову.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DjCbGEu_lts" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кстати, хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке “флюгер”. Привет!», — неожиданно наехал на комментатора Артем.

Почему Дзюба назвал Орлова флюгером

После того, как Дзюба перешел в «Зенит», Геннадий Орлов, в основном, хвалил и поддерживал Артема. Например, в мае 2020 года он включил форварда в символическую сборную «Зенита» за российский период.

«Дзюбу я тоже включаю в свою сборную. Здесь, конечно, можно было бы поставить Александра Кержакова — отличного форварда. Но все-таки отдаю предпочтение Артему. Человек великолепно сыграл на чемпионате мира-2018, это настоящий лидер «Зенита», — говорил Орлов.

Комментатор продолжил хвалить футболиста и в начале нынешнего сезона.

«Пенальти Дзюбы — это театр! Его в МХАТ надо брать. Растет футболист, и он другие качества приобретает. Таким же был Эдуард Стрельцов. До тюрьмы он был один, мчался вперед мощно. Когда он вышел из тюрьмы, он стал мудрым футболистом, такие передачи раздавал!

Нет, ну Артем не попадет, он соображает уже. Когда он бьет пенальти — он смотрит уже на поведение голкипера, — восхищался Орлов голом Дзюбы в сентябрьском матче с «Уфой».

Удача или стратегия? Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

А когда в Сеть слили личное видео Дзюбы, Геннадий Сергеевич заступился за игрока.

«Думаю, Черчесов погорячился. Ну, хорошо, капитанскую повязку можно любому другому на время передать, если так уж хочет главный тренер. А что касается его профессиональных качеств, он же никого не убил, никого не изнасиловал, не уголовный преступник. Почему надо от игр-то отлучать? Думаю, сейчас это очень скажется на наших выездных матчах. Поэтому поторопился Черчесов. Думаю, Лобановский и Бесков так бы никогда не поступили. Наоборот нужно, чтобы человек занимался своим делом. А сейчас он один где-то там страдает. Поэтому лучше бы его наоборот в дело взять, и он бы еще больше доказывал свое умение играть в футбол, как это произошло во втором тайме в матче за “Зенит” (против “Краснодара” (3:1) в 14-м туре РПЛ. — Sport24)», — говорил Орлов.

Тем не менее в конце октября все изменилось — Орлов начал регулярно критиковать Дзюбу после поражений «Зенита».

«Дзюба малоактивен, не отскакивает, нет прежнего КПД», — говорил комментатор о нападающем после матча с «Рубином» (1:2).

«Ясно, что Артем сейчас не в форме, поэтому Семак его и снял. Дзюба уступил во всех единоборствах Хуммельсу. Нельзя быть таким маломаневренным! Нападающий должен искать мяч, смещаться на фланги. Надо готовить себя к таким матчам.

Тяжелый график? Устал? Ну что значит «устал»? Артем — профессионал. Должен подумать над этим моментом. В общем, сам факт его замены говорит о многом. Дзюба не выполняет тренерских заданий.

Устать-то форвард может, по идее, но нельзя выпадать так из игры! Отскакивай в свободные зоны для приема — а он постоянно закрыт, пассивен. Так нельзя!, — раскритиковал Дзюбу Орлов после поражения «Боруссии» Дортмунд (0:2).

Фоторепортаж Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов

В декабре, после вылета «Зенита» из еврокубков, комментатор не стал сдерживать эмоций и выпалил все, что думает о Дзюбе.

«Если клуб намерен достойно выступать в Лиге чемпионов, значит, пора создавать новую команду. С Дзюбой подписали контракт на три года. Сейчас ему 32. И Артем уже не выдерживает темп все 90 минут. Что дальше-то будет?! Какое-то странное решение… Дзюба, как только он не в форме своей настоящей физической, он не нужен — он ничего не мог сделать. А от него, с его зарплатой и авторитетом, ждут, что он будет тащить на себе команду. Ну, а как же иначе?

Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал.

У Дзюбы сил нет. В буквальном смысле! Значит, он не тренируется так, как надо. В 2018-м он бегал по флангам, да и в 2019-м. Что происходит? Он что, остановился в росте? На этот вопрос нам никто не отвечает, а он висит в воздухе. Я вижу, что Дзюба недорабатывает в игре.

Скорее всего, Артем сравнил комментатора с метеорологическим прибором, потому что Геннадий Орлов изменил о нем свое мнение — так же меняет направление стрелка флюгера, когда на него дует ветер.

Как отреагировал Орлов на слова Дзюбы

Комментатор очень сдержанно ответил Артему.

«Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист. Зачем мне на это обращать внимание? Пускай он свои проблемы решает сам. Я к этому спокойно отношусь, у нас свобода слова», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

Похоже, на этом трэш-ток окончен. Можем расходиться.