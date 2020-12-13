Семак опередил Адвоката по победам во главе «Зенита» и вошел в топ-5 в истории клуба
«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче 18-го тура РПЛ.
«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче 18-го тура РПЛ.
Как сообщает сайт «История «Зенита», для главного тренера петербургской команды Сергея Семака эта победа стала 69-й на своем посту. По этому показателю он обошел Дика Адвоката и вошел в топ-5 лучших за всю историю клуба.
Семак теперь уступает Властимилу Петржеле (73 победы), Лучано Спаллетти (105), Юрию Морозову (121) и Павлу Садырину (125).