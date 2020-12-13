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13:56 (мск), источник: Sport24

Семак опередил Адвоката по победам во главе «Зенита» и вошел в топ-5 в истории клуба

«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче 18-го тура РПЛ.

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Источник: Sport24

Как сообщает сайт «История «Зенита», для главного тренера петербургской команды Сергея Семака эта победа стала 69-й на своем посту. По этому показателю он обошел Дика Адвоката и вошел в топ-5 лучших за всю историю клуба.

Семак теперь уступает Властимилу Петржеле (73 победы), Лучано Спаллетти (105), Юрию Морозову (121) и Павлу Садырину (125).

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:0
Динамо
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