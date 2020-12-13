Промеса арестовали. Экс-игрока «Спартака» подозревают в нанесении ножом тяжких телесных повреждений

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Инцидент с участием игрока сборной Нидерландов произошел в конце июля во время семейной вечеринки Абкауде. В ее ходе Промес по неизвестным причинам сильно поссорился с членом семьи, которого в итоге ударил ножом. Присутствующим вскоре удалось встать на пути повздоривших мужчин. Сообщается, что пострадавший получил серьезную травму колена. Мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, после чего было начато расследование, приведшее к аресту.

Промеса подозревают в нападении с причинением тяжких телесных повреждений. За подобное преступление предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет.

Арест игрока подтвердил официальный представитель полиции Джелмер Гирдс. Промес сейчас находится в СИЗО, где сможет пробыть до трех дней. После этого срок предварительного заключения может быть продлен снова.

Промес перешел из «Севильи» в «Аякс» в 2019 году, амстердамский клуб заплатил за него 15 миллионов евро. Ранее он играл за «Спартак», «Гоу Эхед Иглз» и «Твенте». Промес дебютировал за сборную Нидерландов в 2014 году.