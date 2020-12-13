Камоцци официально стал трансферным консультантом «Спартака»

«Клуб подписал с Франко Камоцци договор на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу футболиста, он будет получать вознаграждение. Камоцци работает непосредственно с Дмитрием Поповым и консультирует скаутов “Спартака” по европейскому рынку, не являясь при этом штатным сотрудником клуба», — сказал Фетисов.