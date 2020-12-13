Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Ним
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Метц
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Рома
14
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Сампдория
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Локомотив
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Интер
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:15
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
15:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Камоцци официально стал трансферным консультантом «Спартака»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб подписал соглашение с агентством Франко Камоцци.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Клуб подписал с Франко Камоцци договор на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу футболиста, он будет получать вознаграждение. Камоцци работает непосредственно с Дмитрием Поповым и консультирует скаутов “Спартака” по европейскому рынку, не являясь при этом штатным сотрудником клуба», — сказал Фетисов.

После ухода Шамиля Газизова «Спартак» остался без гендиректора.

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
Белоруска становится звездой биатлона и берет медаль за медалью
Дзюба зарубился с комментатором Орловым и обозвал его флюгером
Джошуа победил нокаутом и защитил три титула чемпиона мира
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта с «Сочи»
Экс-футболиста «Спартака» подозревают в нападении с ножом
«Рубин» победил «Тамбов» в матче чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь