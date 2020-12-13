«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»

Футбол, Премьер-лига, Тур 1812.12.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 10747 зрителей
|Владимир Федотов
|Доменико Тедеско
|Кристиан Нобоа(Антон Заболотный)
|57′
|35
|Сослан Джанаев
|98
|Александр Максименко
|23
|Миха Мевля
|2
|Самюэль Жиго
|24
|Эмануэль Маммана
9′
|14
|Георгий Джикия
|25
|Иван Новосельцев
|39
|Павел Маслов
|34
|Тимофей Маргасов
|8
|Виктор Мозес
|13
|Сергей Терехов
26′
|6
|Айртон
90+4′
|16
|Кристиан Нобоа
|47
|Роман Зобнин
|15
|Ибрагим Цаллагов
|19
|Эсекиэль Понсе
|6
|Артур Юсупов
84′
|33
|Алекс Крал
32′61′
|7
|Данил Пруцев
|54
|Наиль Умяров
81′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
72′
|10
|Зелимхан Бакаев
84′
|27
|Кирилл Заика
83′
|20
|Остон Урунов
|17
|Марко Дуганджич
50′57′
|11
|Джордан Ларссон
69′
|9
|Антон Заболотный
65′
|29
|Илья Кутепов
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)