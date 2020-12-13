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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»

«Спартак» отправит жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

— Будет жалоба на неназначение двух пенальти, — приводит «Чемпионат» слова директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Матч «Сочи» — «Спартак» обслуживала бригада во главе с Игорем Паниным.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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