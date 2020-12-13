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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» победил «Тамбов» в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» победили «Тамбов» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» в Саранске в воскресенье выиграл со счетом 1:0. Гол на 20-й минуте забил Илья Самошников.

«Рубин» с 27 очками вышел на восьмое место в турнирной таблице, «Тамбов» остался предпоследним с 12 баллами.

«Рубин» сыграет с «Ахматом» в Грозном 17 декабря, а «Тамбов» на следующий день примет «Урал» из Екатеринбурга.

Тамбов
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
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