«Рубин» победил «Тамбов» в матче чемпионата России
КАЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» победили «Тамбов» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России.
КАЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» победили «Тамбов» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России.
«Рубин» в Саранске в воскресенье выиграл со счетом 1:0. Гол на 20-й минуте забил Илья Самошников.
«Рубин» с 27 очками вышел на восьмое место в турнирной таблице, «Тамбов» остался предпоследним с 12 баллами.
«Рубин» сыграет с «Ахматом» в Грозном 17 декабря, а «Тамбов» на следующий день примет «Урал» из Екатеринбурга.