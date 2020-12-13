«Рубин» победил «Тамбов» в матче чемпионата России

«Рубин» в Саранске в воскресенье выиграл со счетом 1:0. Гол на 20-й минуте забил Илья Самошников.

«Рубин» с 27 очками вышел на восьмое место в турнирной таблице, «Тамбов» остался предпоследним с 12 баллами.