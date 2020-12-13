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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили, что Тедеско оскорблял сотрудника ЦСКА перед дерби

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско позволил себе резкие высказывания в адрес сотрудника ЦСКА перед очным матчем, сообщает спортивный журналист Илья Казаков.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам Казакова, после игры Тедеско принес свои извинения, но они не были приняты.

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«Доменико перед игрой с ЦСКА в лицо сказал одному из руководителей армейцев по безопасности: “Пошел ты и твоя семья”. Сказал просто за то, что человек попросил его соблюдать коронавирусный регламент лиги, где от команд требуют поочередный выход на поле. Этот эпизод попал в трансляцию матча. Уже после дерби Тедеско подошел извиниться, но эти извинения не были приняты, потому что слова задели семью сотрудника клуба», — написал Казаков в своем Telegram-канале.

Ранее глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил РИА Новости, что после субботнего матча между «Спартаком» и «Сочи» Жоаозиньо ударил тренера «красно-белых» Андреаса Хинкеля. Кроме того, в пресс-службе «Спартака» рассказали, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин спровоцировал конфликт с Тедеско.

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