СМИ сообщили, что Тедеско оскорблял сотрудника ЦСКА перед дерби

«Доменико перед игрой с ЦСКА в лицо сказал одному из руководителей армейцев по безопасности: “Пошел ты и твоя семья”. Сказал просто за то, что человек попросил его соблюдать коронавирусный регламент лиги, где от команд требуют поочередный выход на поле. Этот эпизод попал в трансляцию матча. Уже после дерби Тедеско подошел извиниться, но эти извинения не были приняты, потому что слова задели семью сотрудника клуба», — написал Казаков в своем Telegram-канале.