«Краснодар» нанес «Локомотиву» крупнейшее поражение при Николиче
КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. «Краснодар» обыграл на своем поле московский «Локомотив» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской
КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. «Краснодар» обыграл на своем поле московский «Локомотив» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской
Голы забили Виктор Классон (5-я минута), Реми Кабелла (11), Маркус Берг (75, 85) и
«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение под руководством серба Марко Николича, возглавившего команду в июне.
Краснодарцы поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 встречах. «Локомотив» идет седьмым с 28 очками.
«Краснодар» в следующем туре 17 декабря примет «Уфу», московский клуб в тот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».