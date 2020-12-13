Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль
Бордо
21
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Ростов
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
Урал
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Шальке-04
22
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:15
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ним
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Метц
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Рома
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сампдория
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Локомотив
50
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Интер
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
18:43 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» нанес «Локомотиву» крупнейшее поражение при Николиче

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. «Краснодар» обыграл на своем поле московский «Локомотив» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Виктор Классон (5-я минута), Реми Кабелла (11), Маркус Берг (75, 85) и Магомед-Шапи Сулейманов (81). В концовке первого тайма пенальти не сумел реализовать полузащитник железнодорожников Антон Миранчук, удар которого отразил Евгений Городов.

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы
«Краснодар» впервые с 1 сентября 2018 года обыграл «Локомотив» (2:1), прервав четырехматчевую серию без побед. Эта победа стала крупнейшей в противостоянии команд.

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение под руководством серба Марко Николича, возглавившего команду в июне.

Краснодарцы поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 встречах. «Локомотив» идет седьмым с 28 очками.

«Краснодар» в следующем туре 17 декабря примет «Уфу», московский клуб в тот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».

Читайте также
Краснодар
5:0
Первый тайм: 2:0
Локомотив
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Логинов отказался давать интервью по итогам эстафеты на этапе КМ
Клуб РПЛ планирует сменить название по окончании сезона
Опубликовано новое видео конфликта Тедеско с игроками «Сочи»
Пилот «Ред Булл» выиграл последний этап сезона «Формулы-1»
«Барселона» — «Леванте»: смотри все матчи Ла Лиги в прямом эфире
ЦСКА принимает «Урал» в чемпионате России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь