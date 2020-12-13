«Краснодар» нанес «Локомотиву» крупнейшее поражение при Николиче

Голы забили Виктор Классон (5-я минута), Реми Кабелла (11), Маркус Берг (75, 85) и Магомед-Шапи Сулейманов (81). В концовке первого тайма пенальти не сумел реализовать полузащитник железнодорожников Антон Миранчук, удар которого отразил Евгений Городов.

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«Краснодар» впервые с 1 сентября 2018 года обыграл «Локомотив» (2:1), прервав четырехматчевую серию без побед. Эта победа стала крупнейшей в противостоянии команд.

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение под руководством серба Марко Николича, возглавившего команду в июне.

Краснодарцы поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 встречах. «Локомотив» идет седьмым с 28 очками.