Опубликовано новое видео конфликта Тедеско с игроками «Сочи»

«Спартак» в субботу на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:1. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что игрок соперников ударил его помощника Андреаса Хинкеля. Тренер также отметил, что, «ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве».