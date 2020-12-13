Опубликовано новое видео конфликта Тедеско с игроками «Сочи»

«Спартак» в субботу на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:1. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что игрок соперников ударил его помощника Андреаса Хинкеля. Тренер также отметил, что, «ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве».
На видео видно, как Тедеско после матча пожал руку вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву, после чего между ними происходит словесная перепалка. В объектив камеры также попал момент конфликта Хинкеля с группой людей.
Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что организация проведет проверку по итогам конфликта.