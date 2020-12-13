ФК «Тамбов» планирует сменить название по окончании сезона

«Тамбов» не получил средства на сезон от региона. Задолженность клуба по зарплате за сентябрь-октябрь составляла около 118 млн рублей. Несколько игроков «Тамбова» бойкотировали матчи 17-го и 18-го туров Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Мы делаем все, чтобы клуб сохранить, — сказал Худяков. — Рассматриваем вариант с переездом, у нас на днях из учредителей вышла даже академия футбола, мы сейчас даже не сможем лицензии от Тамбова получить. Один вариант — переехать в другой регион, где есть стадион и где есть академия. Это реализуемый вариант, мы к нему идем, другого нет».

«Скорее всего, это будет Саранск. Мы конкретно на этот регион не выходили, готовим предложение, дорожную карту. Будем выходить, общаться», — добавил он.

На вопрос, планируется ли менять название клуба, Худяков ответил: «По ходу сезона нет, по окончании — да».