ЦСКА упустил победу в концовке матча с «Уралом» в РПЛ

Голами у ЦСКА отметились Илья Шкурин (12-я минута) и Никола Влашич (61, с пенальти). У гостей отличились Андрей Егорычев (31) и Игорь Калинин (89). В начале второго тайма нападающий «Урала» Павел Погребняк получил две желтые карточки и покинул поле: сначала игрок ударил локтем по лицу Хёрдуру Магнуссону, а потом замахнулся мячом на главного арбитра матча Алексея Сухого за его спиной. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил Шкурин, он был удален за подкат прямой ногой против соперника.

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Армейцы не могут победить во всех турнирах на протяжении семи встреч (три поражения, четыре ничьи). Столичный клуб не проигрывает екатеринбуржцам 17 матчей кряду. Последний раз «Уралу» удалось добиться победы 15 июля 2009 года в матче Кубка России. Встреча первого круга в текущем сезоне завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками после 18 туров. «Урал» идет 12-м, набрав 20 очков.