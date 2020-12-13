«Ростов» в гостях обыграл «Ахмат» в матче 18-го тура РПЛ
ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. «Ростов» в гостевом матче 18-го тура Тинькофф — Российской
ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. «Ростов» в гостевом матче 18-го тура Тинькофф — Российской
Единственным голом отметился полузащитник Роман Тугарев (82-я минута). Этот мяч стал первым для 22-летнего футболиста в РПЛ.
Безвыигрышная серия «Ахмата» составляет четыре матча. Грозненцы не могут обыграть «Ростов» на протяжении четырех последних встреч.
Грозненский клуб после 18 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Ростовчане идут четвертыми, имея в своем активе 32 очка.
В следующем туре «Ахмат» примет казанский «Рубин», «Ростов» дома встретится с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 17 декабря.