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21:17 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» в гостях обыграл «Ахмат» в матче 18-го тура РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. «Ростов» в гостевом матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственным голом отметился полузащитник Роман Тугарев (82-я минута). Этот мяч стал первым для 22-летнего футболиста в РПЛ.

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Безвыигрышная серия «Ахмата» составляет четыре матча. Грозненцы не могут обыграть «Ростов» на протяжении четырех последних встреч.

Грозненский клуб после 18 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Ростовчане идут четвертыми, имея в своем активе 32 очка.

В следующем туре «Ахмат» примет казанский «Рубин», «Ростов» дома встретится с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 17 декабря.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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