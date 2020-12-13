«Ростов» в гостях обыграл «Ахмат» в матче 18-го тура РПЛ

Единственным голом отметился полузащитник Роман Тугарев (82-я минута). Этот мяч стал первым для 22-летнего футболиста в РПЛ.

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Безвыигрышная серия «Ахмата» составляет четыре матча. Грозненцы не могут обыграть «Ростов» на протяжении четырех последних встреч.

Грозненский клуб после 18 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Ростовчане идут четвертыми, имея в своем активе 32 очка.