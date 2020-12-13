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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА после ухода Зайнутдинова упустил победу и шанс подняться на второе место в РПЛ

Московский ЦСКА упустил победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/pfc_cska

Встреча прошла на ВЭБ Арене и завершилась со счетом 2:2. Авторами голов у ЦСКА стали Илья Шкурин, который на 12-й минуте забил с передачи футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, и Никола Влашич, реализовавший пенальти на 61-й. У гостей на 31-й минуте отличился Андрей Егорычев, а на 89-й — Илья Калинин.

Зайнутдинов вышел на после в стартовом составе и отыграл 63 минуты. На пятой минуте он заработал предупреждение, которое стало для него четвертым в РПЛ. Следующий матч с «Ростовом» казахстанец пропустит из-за дисквалификации.

ЦСКА набрал 34 очка и не смог подняться на второе место и обойдя «Спартак», у которого 35 баллов. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 38 очков.

В параллельном матче футболисты «Ростова» на выезде победили грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Забитым мячом на 82-й минуте отметился Роман Тугарев. В старте за «Ахмат» вышел защитник сборной Казахстана Марат Быстров, который отыграл всю игру.

«Ростов» набрал 32 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 25 баллами располагается на десятой строчке.

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
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