ЦСКА после ухода Зайнутдинова упустил победу и шанс подняться на второе место в РПЛ

Встреча прошла на ВЭБ Арене и завершилась со счетом 2:2. Авторами голов у ЦСКА стали Илья Шкурин, который на 12-й минуте забил с передачи футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, и Никола Влашич, реализовавший пенальти на 61-й. У гостей на 31-й минуте отличился Андрей Егорычев, а на 89-й — Илья Калинин.

Зайнутдинов вышел на после в стартовом составе и отыграл 63 минуты. На пятой минуте он заработал предупреждение, которое стало для него четвертым в РПЛ. Следующий матч с «Ростовом» казахстанец пропустит из-за дисквалификации.

ЦСКА набрал 34 очка и не смог подняться на второе место и обойдя «Спартак», у которого 35 баллов. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 38 очков.

В параллельном матче футболисты «Ростова» на выезде победили грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Забитым мячом на 82-й минуте отметился Роман Тугарев. В старте за «Ахмат» вышел защитник сборной Казахстана Марат Быстров, который отыграл всю игру.