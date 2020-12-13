Тренер ЦСКА Гончаренко отказался говорить о возможной отставке на пресс-конференции
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской
В воскресенье ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» — 2:2, армейцы пропустили второй мяч за минуту до конца основного времени. Безвыигрышная серия армейцев во всех турнирах достигла семи встреч.
«Такие вещи не обсуждаются на
«В нашем случае сквозит неуверенность в команде, — признал главный тренер ЦСКА. — Мы повели, соперник остался в меньшинстве, но мы вместо того, чтобы убить игру, действовали неровно в защите. К сожалению, стали совершать простые потери, не атаковали так, как хотелось, не растягивали оборону соперника. Ожидали, что сможем дотянуть и одержать победу со счетом 2:1, хотя нужно было более активно играть в атаке».
ЦСКА в 18 турах набрал 34 очка, команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 19-м туре армейцы 17 декабря сыграют в гостях с «Ростовом».