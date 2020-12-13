Тренер ЦСКА Гончаренко отказался говорить о возможной отставке на пресс-конференции

В воскресенье ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» — 2:2, армейцы пропустили второй мяч за минуту до конца основного времени. Безвыигрышная серия армейцев во всех турнирах достигла семи встреч.

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«Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции, — сказал Гончаренко. — Есть какие-то объективные факторы, есть субъективные, есть масса нюансов. Это относится и к моему будущему, и к будущему команды. Это все не обсуждается на пресс-конференции».

«В нашем случае сквозит неуверенность в команде, — признал главный тренер ЦСКА. — Мы повели, соперник остался в меньшинстве, но мы вместо того, чтобы убить игру, действовали неровно в защите. К сожалению, стали совершать простые потери, не атаковали так, как хотелось, не растягивали оборону соперника. Ожидали, что сможем дотянуть и одержать победу со счетом 2:1, хотя нужно было более активно играть в атаке».