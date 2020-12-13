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13 декабря, источник: ТАСС

Тренер ЦСКА Гончаренко отказался говорить о возможной отставке на пресс-конференции

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что вопрос о возможной отставке является неуместным для обсуждения на пресс-конференции.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» — 2:2, армейцы пропустили второй мяч за минуту до конца основного времени. Безвыигрышная серия армейцев во всех турнирах достигла семи встреч.

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«Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции, — сказал Гончаренко. — Есть какие-то объективные факторы, есть субъективные, есть масса нюансов. Это относится и к моему будущему, и к будущему команды. Это все не обсуждается на пресс-конференции».

«В нашем случае сквозит неуверенность в команде, — признал главный тренер ЦСКА. — Мы повели, соперник остался в меньшинстве, но мы вместо того, чтобы убить игру, действовали неровно в защите. К сожалению, стали совершать простые потери, не атаковали так, как хотелось, не растягивали оборону соперника. Ожидали, что сможем дотянуть и одержать победу со счетом 2:1, хотя нужно было более активно играть в атаке».

ЦСКА в 18 турах набрал 34 очка, команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 19-м туре армейцы 17 декабря сыграют в гостях с «Ростовом».

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2:2
Первый тайм: 1:1
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