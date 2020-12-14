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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики ЦСКА потребовали отставки Гончаренко

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер с призывом отправить в отставку главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

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ЦСКА в воскресенье сыграл вничью с «Уралом» со счетом 2:2 на своем поле в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

На трибунах домашней арены ЦСКА болельщики хозяев вывесили баннер с текстом: «Гончаренко в отставку». Фанаты также развернули перфоманс с надписью: «Зрители вам простят все, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Ранее армейцы не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе.

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