Болельщики ЦСКА потребовали отставки Гончаренко
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер с призывом отправить в отставку главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер с призывом отправить в отставку главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.
ЦСКА в воскресенье сыграл вничью с «Уралом» со счетом 2:2 на своем поле в матче 18-го тура Российской
На трибунах домашней арены ЦСКА болельщики хозяев вывесили баннер с текстом: «Гончаренко в отставку». Фанаты также развернули перфоманс с надписью: «Зрители вам простят все, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь».
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Ранее армейцы не смогли выйти в