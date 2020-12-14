В один ряд с «Баварией». «Краснодар» разгромил «Локомотив» в 18-м туре РПЛ

Краснодарцы, которые стали единственным представителем России в плей-офф еврокубков, выдали два результативных отрезка игры в каждом из таймов. В первой сорокапятиминутке хозяева поля смогли поразить ворота соперника на пятой и 11-й минутах — отличились Виктор Классон и Реми Кабелла. В концовке тайма ход игры мог измениться, но гол Эдера на 43-й минуте был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), а на 44-й Антон Миранчук не реализовал пенальти. После перерыва хозяева поля трижды отличились в промежутке между 75-й и 84-й минутами — дублем отметился Маркус Берг, еще один мяч на счету Магомеда-Шапи Сулейманова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ce7533331af84dcc5e1" data-vnd="4ce7533331af84dcc5e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ce7533331af84dcc5e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» — быстрая и качественная команда, которая использовала пространство, играла на контратаках. Результат очень плохой, настроение в команде плохое. Нужно терпеть и профессионально подготовиться к матчу с «Химками», — констатировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Марко Николич, также отметивший, что команда находится в нормальном физическом состоянии и на поле вышли все, кто был здоров.

Удача или стратегия? Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

Против участника 1/16 финала Лиги Европы из-за перебора желтых карточек не смог сыграть один из основных центральных защитников Мурило. Также по состоянию здоровья в матче не смогли принять участие защитник Михаил Лысов, полузащитники Дмитрий Баринов и Максим Мухин, а также нападающие Федор Смолов, Виталий Лисакович и Зе Луиш.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, в свою очередь, после игры отметил, что его команда могла забить больше мячей в первом тайме, признав, что соперник в этом игровом отрезке и сразу после перерыва не использовал свои шансы. «Считаю, что сегодня мы выглядели лучше “Локомотива”. У нас было больше возможностей в плане замен, проведя которые мы усилили нашу игру. Матч на матч не приходится, сегодня все могло закончиться с другим счетом. Соперник мог и имел шансы отыграться. Так сложилось сегодня, мы не знаем, как будет завтра», — сказал специалист после игры.

Поражение от «Краснодара» стало самым крупным в истории выступлений «Локомотива» в чемпионатах России. Предыдущий антирекорд железнодорожники установили пять лет назад в матче с краснодарской «Кубанью» (2:6). Москвичи во второй раз в сезоне-2020/21 пропустили пять мячей (в 14-м туре красно-зеленые уступили «Динамо» со счетом 1:5), а также повторили крупнейшее поражение во всех турнирах — в 1995 году они со счетом 0:5 в Кубке УЕФА проиграли германской «Баварии».

Краснодарцы благодаря этой победе довели число набранных очков до 27 и поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от идущего седьмым «Локомотива» составляет одно очко, а от лидирующего петербургского «Зенита» — 11.

Rutube.ru

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 18, 13.12.2020, 19:00 ЦСКА 2 Урал 2

Очередная осечка ЦСКА

Занимающие третье место московские армейцы в воскресенье продлили серию без побед во всех турнирах до семи матчей. В этот день команда под руководством главного тренера Виктора Гончаренко дома сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА дважды выходил вперед, но гости оба раза сумели восстановить равенство в счете. При этом хозяева поля почти весь второй тайм играли в большинстве после удаления форварда уральцев Павла Погребняка — в начале второго тайма он получил две желтые карточки: сначала игрок ударил локтем в лицо защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, а потом замахнулся мячом на главного арбитра матча Алексея Сухого за его спиной.

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с ТАСС высказал мнение о том, что Погребняк не заслуживал удаления. «В том эпизоде Магнуссон фолил на нем — он замахнулся, но вовремя остановился, а судья, послушав кого-то, стал говорить, что он в него кинул мяч. Судья не видел момент, кто-то ему неправильно подсказал», — отметил собеседник агентства.

Rutube.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры заявил, что вопрос о возможной отставке является неуместным для обсуждения на пресс-конференции. «Есть какие-то объективные факторы, есть субъективные, есть масса нюансов. Это относится и к моему будущему, и к будущему команды. Это все не обсуждается на пресс-конференции», — подчеркнул белорусский специалист.

Также он признал, что в команде есть неуверенность в себе. «Мы повели, соперник остался в меньшинстве, но мы вместо того, чтобы убить игру, действовали неровно в защите. К сожалению, стали совершать простые потери, не атаковали так, как хотелось, не растягивали оборону соперника. Ожидали, что сможем дотянуть и одержать победу со счетом 2:1, хотя нужно было более активно играть в атаке», — посетовал Гончаренко.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 18, 13.12.2020, 19:00 Ахмат 0 Ростов 1

Вопросы к работе судей продолжают копиться

Осечкой ЦСКА в воскресенье в полной мере воспользовался «Ростов», который на выезде обыграл грозненский «Ахмат». Гол арендованного у «Локомотива» полузащитника Романа Тугарева позволил дончанам довести число набранных очков до 32 и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим ЦСКА перед намеченным на 17 декабря очным матчем составляет два очка.

В первом по хронологии матче дня продолжающий играть в Саранске на «Мордовия-Арене» «Тамбов» потерпел поражение от казанского «Рубина». Состояние поля перед стартовым свистком вызывало вопросы и, как сообщила ТАСС генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова, по данному вопросу будет проведено расследование. Сама игра завершилась минимальной победой гостей — единственный мяч коллектив из Татарстана забил усилиями Ильи Самошникова, а на 69-й минуте главный судья матча Кирилл Левников отменил решение назначить пенальти в ворота казанцев, воспользовавшись помощью VAR.

Rutube.ru

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 18, 13.12.2020, 14:00 Тамбов 0 Рубин 1

«В ЭСК (экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза — прим ТАСС) никогда не обращался, — сказал ТАСС после игры спортивный директор “Тамбова” Павел Худяков. — Думаю, сегодня все все видели. Мое мнение, что гол действительно был забит из положения “вне игры”, что касается пенальти, то момент был очень сложный, если судья посчитал, что не было пенальти, я не спорю».

Игры в Саранске и Москве продолжили серию вопросов к работе арбитров, которая возникает у руководителей клубов РПЛ. Ранее о планах обратиться в ЭСК РФС заявляли представители «Уфы» и «Спартака». Клуб из Башкортостана остался недоволен после игры с «Ротором» (0:1), а красно-белые — по итогам матча с «Сочи» (0:1).

Rutube.ru