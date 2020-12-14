В один ряд с «Баварией». «Краснодар» разгромил «Локомотив» в 18-м туре РПЛ
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» разгромил московский «Локомотив» в центральном матче третьего игрового дня 18-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» разгромил московский «Локомотив» в центральном матче третьего игрового дня 18-го тура Тинькофф — Российской
Краснодарцы, которые стали единственным представителем России в
«Краснодар» — быстрая и качественная команда, которая использовала пространство, играла на контратаках. Результат очень плохой, настроение в команде плохое. Нужно терпеть и профессионально подготовиться к матчу с «Химками», — констатировал на послематчевой
Против участника 1/16 финала Лиги Европы
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, в свою очередь, после игры отметил, что его команда могла забить больше мячей в первом тайме, признав, что соперник в этом игровом отрезке и сразу после перерыва не использовал свои шансы. «Считаю, что сегодня мы выглядели лучше “Локомотива”. У нас было больше возможностей в плане замен, проведя которые мы усилили нашу игру. Матч на матч не приходится, сегодня все могло закончиться с другим счетом. Соперник мог и имел шансы отыграться. Так сложилось сегодня, мы не знаем, как будет завтра», — сказал специалист после игры.
Поражение от «Краснодара» стало самым крупным в истории выступлений «Локомотива» в чемпионатах России. Предыдущий антирекорд железнодорожники установили пять лет назад в матче с краснодарской «Кубанью» (2:6). Москвичи во второй раз в сезоне-2020/21 пропустили пять мячей (в 14-м туре
Занимающие третье место московские армейцы в воскресенье продлили серию без побед во всех турнирах до семи матчей. В этот день команда под руководством главного тренера Виктора Гончаренко дома сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА дважды выходил вперед, но гости оба раза сумели восстановить равенство в счете. При этом хозяева поля почти весь второй тайм играли в большинстве после удаления форварда уральцев Павла Погребняка — в начале второго тайма он получил две желтые карточки: сначала игрок ударил локтем в лицо защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, а потом замахнулся мячом на главного арбитра матча Алексея Сухого за его спиной.
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с ТАСС высказал мнение о том, что Погребняк не заслуживал удаления. «В том эпизоде Магнуссон фолил на нем — он замахнулся, но вовремя остановился, а судья, послушав
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры заявил, что вопрос о возможной отставке является неуместным для обсуждения на
Также он признал, что в команде есть неуверенность в себе. «Мы повели, соперник остался в меньшинстве, но мы вместо того, чтобы убить игру, действовали неровно в защите. К сожалению, стали совершать простые потери, не атаковали так, как хотелось, не растягивали оборону соперника. Ожидали, что сможем дотянуть и одержать победу со счетом 2:1, хотя нужно было более активно играть в атаке», — посетовал Гончаренко.
Осечкой ЦСКА в воскресенье в полной мере воспользовался «Ростов», который на выезде обыграл грозненский «Ахмат». Гол арендованного у «Локомотива» полузащитника Романа Тугарева позволил дончанам довести число набранных очков до 32 и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим ЦСКА перед намеченным на 17 декабря очным матчем составляет два очка.
В первом по хронологии матче дня продолжающий играть в Саранске на «Мордовия-Арене» «Тамбов» потерпел поражение от казанского «Рубина». Состояние поля перед стартовым свистком вызывало вопросы и, как сообщила ТАСС генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова, по данному вопросу будет проведено расследование. Сама игра завершилась минимальной победой гостей — единственный мяч коллектив из Татарстана забил усилиями Ильи Самошникова, а на 69-й минуте главный судья матча Кирилл Левников отменил решение назначить пенальти в ворота казанцев, воспользовавшись помощью VAR.
«В ЭСК (экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза — прим ТАСС) никогда не обращался, — сказал ТАСС после игры спортивный директор “Тамбова” Павел Худяков. — Думаю, сегодня все все видели. Мое мнение, что гол действительно был забит из положения “вне игры”, что касается пенальти, то момент был очень сложный, если судья посчитал, что не было пенальти, я не спорю».
Игры в Саранске и Москве продолжили серию вопросов к работе арбитров, которая возникает у руководителей клубов РПЛ. Ранее о планах обратиться в ЭСК РФС заявляли представители «Уфы» и «Спартака». Клуб из Башкортостана остался недоволен после игры с «Ротором» (0:1), а
Как сообщил ТАСС председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, очередное заседание ЭСК, скорее всего, состоится 15 декабря.