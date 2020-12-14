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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Два зайца одним выстрелом». Комментатор «Матч ТВ» высказался о дисквалификации Зайнутдинова

На его счету уже 14 игр за «армейцев» в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на тот факт, что футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов из-за перебора карточек пропустит следующий матч РПЛ с «Ростовом», который запланирован на 17 декабря.

«Зайнутдинов мимо матча с “Ростовом”? Два зайца одним выстрелом: и в отпуск раньше, и против старых друзей не играть. А вообще, для ЦСКА это потеря, конечно», — написал он в «твиттере».

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Зайнутдинов вышел в стартовом составе «армейцев» в матче 18-го тура против «Урала» (2:2), в котором отметился предупреждением и ассистом, а на 63-й минуте был заменен. Для казахстанца это был 14-й матч за ЦСКА, за который он играет с августа. До этого защищал цвета «Ростова».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. «Ростов» с отставанием на два пункта располагается на четвертой позиции.

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