«Два зайца одним выстрелом». Комментатор «Матч ТВ» высказался о дисквалификации Зайнутдинова

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на тот факт, что футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов из-за перебора карточек пропустит следующий матч РПЛ с «Ростовом», который запланирован на 17 декабря.

«Зайнутдинов мимо матча с “Ростовом”? Два зайца одним выстрелом: и в отпуск раньше, и против старых друзей не играть. А вообще, для ЦСКА это потеря, конечно», — написал он в «твиттере».

Зайнутдинов вышел в стартовом составе «армейцев» в матче 18-го тура против «Урала» (2:2), в котором отметился предупреждением и ассистом, а на 63-й минуте был заменен. Для казахстанца это был 14-й матч за ЦСКА, за который он играет с августа. До этого защищал цвета «Ростова».