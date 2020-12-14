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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Иностранный специалист заменит Гончаренко на посту тренера ЦСКА

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Иностранный специалист является главным кандидатом на замену Виктору Гончаренко на посту главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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«Главный кандидат на замену Гончаренко — иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен Василий Березуцкий», — сообщил источник агентства.

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Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского специалиста «красно-синие» завоевали Суперкубок России-2018 и дважды стали серебряными призерами чемпионата России. Василий Березуцкий входит в тренерский штаб Гончаренко.

В нынешнем сезоне армейцы вылетели из розыгрыша Лиги Европы, заняв последнее место в группе, где выступали загребское «Динамо», австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейенорд». В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА с 34 очками занимает третье место.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщал, что после воскресного матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» (2:2) Гончаренко в разговоре с главой совета директоров клуба Максимом Орешкиным высказал серьезное желание покинуть армейцев, так как утратил контроль над командой. Однако в тот момент его отставка принята не была.

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