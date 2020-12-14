Источник: Иностранный специалист заменит Гончаренко на посту тренера ЦСКА

«Главный кандидат на замену Гончаренко — иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен Василий Березуцкий», — сообщил источник агентства.
Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского специалиста «красно-синие» завоевали Суперкубок России-2018 и дважды стали серебряными призерами чемпионата России. Василий Березуцкий входит в тренерский штаб Гончаренко.
В нынешнем сезоне армейцы вылетели из розыгрыша Лиги Европы, заняв последнее место в группе, где выступали загребское «Динамо», австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейенорд». В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА с 34 очками занимает третье место.
Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщал, что после воскресного матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» (2:2) Гончаренко в разговоре с главой совета директоров клуба Максимом Орешкиным высказал серьезное желание покинуть армейцев, так как утратил контроль над командой. Однако в тот момент его отставка принята не была.