Суд 19 января рассмотрит иск избитого водителя к Кокорину и Мамаеву

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«Судебное заседание назначено на 19 января», — сказал собеседник агентства.

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Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который стал первой жертвой ударно погулявшей 8 октября 2018 года компании футболистов, требует взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела: братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого. Соловчук также настаивает на компенсации в 42 тысячи рублей, потраченных на лечение.

Ранее Ушакова подала иск к ним на 321 тысячу рублей за поврежденный Mercedes. В мае адвокат Мамаева сообщил РИА Новости, что его подопечный единолично компенсировал заявленную сумму.

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил компанию друзей в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в неволе 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне. Протасовицкий покинул стены колонии в начале ноября.