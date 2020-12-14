Александр Кокорин может в январе перейти в «Фиорентину»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Metaratings.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Metaratings.
По информации источника, российским футболистом интересуется «Фиорентина». Итальянский клуб планирует усилить атакующую линию и приобрести Кокорина в ближайшее зимнее трансферное окно.
В начале декабря стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0).