Александр Кокорин может в январе перейти в «Фиорентину»

В начале декабря стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), а также не смог принять участие в матче с бывшим клубом, «Сочи» (0:1).