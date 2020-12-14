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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кокорин может в январе перейти в «Фиорентину»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Metaratings.

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Источник: Чемпионат.com

По информации источника, российским футболистом интересуется «Фиорентина». Итальянский клуб планирует усилить атакующую линию и приобрести Кокорина в ближайшее зимнее трансферное окно.

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В начале декабря стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), а также не смог принять участие в матче с бывшим клубом, «Сочи» (0:1).

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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