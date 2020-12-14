Потасовка после скандального матча «Сочи» — «Спартак»: появилось полное видео с камер в подтрибунке

Российская Премьер-лига ранее выступила с заявлением по поводу случившегося, в котором говорится следующее:

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«После окончания матча 18-го тура РПЛ “Сочи” — “Спартак” в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера “Спартака” Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник “Сочи” Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС».

Это не единственный скандал, которым был омрачен матч «Сочи» — «Спартак». После игры Тедеско пожаловался, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его по ходу матча, указав на иную национальность и призвав покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.