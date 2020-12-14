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18:53 (мск), источник: Sport24

Потасовка после скандального матча «Сочи» — «Спартак»: появилось полное видео с камер в подтрибунке

Появилось полное видео с камер в подтрибунном помещении стадиона «Фишт», где после матча 18-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» состоялась потасовка. Видео опубликовал телеграм-канал «Мутко против».

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Российская Премьер-лига ранее выступила с заявлением по поводу случившегося, в котором говорится следующее:

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«После окончания матча 18-го тура РПЛ “Сочи” — “Спартак” в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера “Спартака” Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник “Сочи” Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС».

Это не единственный скандал, которым был омрачен матч «Сочи» — «Спартак». После игры Тедеско пожаловался, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его по ходу матча, указав на иную национальность и призвав покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.

Кроме того, в игре было несколько спорных судейских решений. В частности, бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что «Спартак» в этом матче «прибили», не назначив в его пользу два пенальти.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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