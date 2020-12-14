Василий Березуцкий: Нам с братом не предлагали возглавить ЦСКА

В июне ЦСКА под руководством Гончаренко проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4 в матче чемпионата России-2019/20, после чего белорусский тренер покинул Россию и уехал на родину. В следующем туре командой руководил Сергей Овчинников, но уже к следующей игре Гончаренко вернулся в клуб.

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«Не предлагали, — сказал Березуцкий в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff, отвечая на вопрос, предлагали ли ему с братом возглавить ЦСКА после поражения от “Зенита” со счетом 0:4. — Вы работаете в шоу-бизе… Ну, не в шоу-бизе, в журналистике. Для меня это все шоу-биз (смеется). Не предлагали. Просто не предлагали. Просто кто-то что-то написал».