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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василий Березуцкий: Нам с братом не предлагали возглавить ЦСКА

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что ему с братом Алексеем не предлагали возглавить команду в июне, во время отъезда главного тренера Виктора Гончаренко в Белоруссию.

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Источник: Спорт РИА Новости

В июне ЦСКА под руководством Гончаренко проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4 в матче чемпионата России-2019/20, после чего белорусский тренер покинул Россию и уехал на родину. В следующем туре командой руководил Сергей Овчинников, но уже к следующей игре Гончаренко вернулся в клуб.

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«Не предлагали, — сказал Березуцкий в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff, отвечая на вопрос, предлагали ли ему с братом возглавить ЦСКА после поражения от “Зенита” со счетом 0:4. — Вы работаете в шоу-бизе… Ну, не в шоу-бизе, в журналистике. Для меня это все шоу-биз (смеется). Не предлагали. Просто не предлагали. Просто кто-то что-то написал».

«С Виктором Михайловичем Гончаренко у меня хорошие отношения. И приятельские, дружеские, и рабочие тоже. И с Леонидом Викторовичем (Слуцким), и с Виктором Михайловичем. Да и вообще, у меня, в принципе, со всеми такие отношения», — добавил тренер ЦСКА.

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