Орлов ответил Дзюбе, назвавшему его Флюгером

«Это же оценка великолепной работы “Радио Зенит”. Мы задевали Дзюбу, критиковали, и он на это откликнулся. По большому счёту работа журналистов в этом и состоит. Когда человек хорошо играет, мы о нём говорим хорошо. Когда он перестаёт хорошо играть, мы его критикуем. Если спортсмен хочет, чтобы у него были карманные журналисты, так не получится. Можно кого-то купить, но это не про нас. Поэтому я всегда говорю своим коллегам — никогда не сближайтесь с игроками, держитесь на дистанции. Они хотят одного — вашей крови, то есть ваших эмоций на страницах. Но если игрок начал становиться тормозом, надо об этом говорить.



Это реакция на нашу критику, и это очень хорошо. Однажды Фурсенко мне сказал: “Если бы мы не отправили Дзюбу в Тулу, он бы не попал в сборную России”. Может, так и было бы. Дзюбе нужны вызовы. Наша критика — это новый вызов для Артёма. Докажи, парень. У тебя есть большой контракт, отработай его. Будь лидером. Лично я доволен, что мы заставили его немного встрепенуться. А то он жил, почивая на лаврах. Работа журналистов — хорошо освещать события, а игрокам нужно играть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».