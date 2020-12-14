Орлов ответил Дзюбе, назвавшему его Флюгером
Известный комментатор Геннадий Орлов ответил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, который назвал его Флюгером.
Известный комментатор Геннадий Орлов ответил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, который назвал его Флюгером.
«Это же оценка великолепной работы “Радио Зенит”. Мы задевали Дзюбу, критиковали, и он на это откликнулся. По большому счёту работа журналистов в этом и состоит. Когда человек хорошо играет, мы о нём говорим хорошо. Когда он перестаёт хорошо играть, мы его критикуем. Если спортсмен хочет, чтобы у него были карманные журналисты, так не получится. Можно
Это реакция на нашу критику, и это очень хорошо. Однажды Фурсенко мне сказал: “Если бы мы не отправили Дзюбу в Тулу, он бы не попал в сборную России”. Может, так и было бы. Дзюбе нужны вызовы. Наша критика — это новый вызов для Артёма. Докажи, парень. У тебя есть большой контракт, отработай его. Будь лидером. Лично я доволен, что мы заставили его немного встрепенуться. А то он жил, почивая на лаврах. Работа журналистов — хорошо освещать события, а игрокам нужно играть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».