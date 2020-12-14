Сергей Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в последнем туре РПЛ перед зимней паузой
ТАСС, 14 декабря. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы обслужит матч 19-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 14 декабря. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы обслужит матч 19-го тура Тинькофф — Российской
Ассистентами Карасева будут Роман Усачев и Алексей Лунев, резервным судьей — Евгений Кукуляк, за систему видеоассистента рефери будут отвечать Алексей Сухой и Александр Богданов. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в
Матч «Сочи» — «Динамо» обслужит Виталий Мешков, «Ротор» — «Арсенал» — Игорь Панин, «Краснодар» — «Уфа» — Кирилл Левников, «Химки» — «Локомотив» — Алексей Матюнин, «Ахмат» — «Рубин» — Станислав Васильев, «Ростов» — ЦСКА — Владимир Москалев, «Тамбов» — «Урал» — Сергей Иванов.