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22:45 (мск), источник: ТАСС

Сергей Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в последнем туре РПЛ перед зимней паузой

ТАСС, 14 декабря. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы обслужит матч 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Карасева будут Роман Усачев и Алексей Лунев, резервным судьей — Евгений Кукуляк, за систему видеоассистента рефери будут отвечать Алексей Сухой и Александр Богданов. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря и начнется в 20:00 мск.

Матч «Сочи» — «Динамо» обслужит Виталий Мешков, «Ротор» — «Арсенал» — Игорь Панин, «Краснодар» — «Уфа» — Кирилл Левников, «Химки» — «Локомотив» — Алексей Матюнин, «Ахмат» — «Рубин» — Станислав Васильев, «Ростов» — ЦСКА — Владимир Москалев, «Тамбов» — «Урал» — Сергей Иванов.

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