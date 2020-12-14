Сергей Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в последнем туре РПЛ перед зимней паузой

Ассистентами Карасева будут Роман Усачев и Алексей Лунев, резервным судьей — Евгений Кукуляк, за систему видеоассистента рефери будут отвечать Алексей Сухой и Александр Богданов. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря и начнется в 20:00 мск.