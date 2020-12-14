Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
15.12
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
15.12
Удинезе
Кротоне
Футбол. Зарубежный
15.12
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
15.12
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
15.12
Герта
Майнц
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
23:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Спартаке» прокомментировали слова Юрана о возрасте Урунова

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» уважает футбольное прошлое тренера Сергея Юрана, но его комментарии о возможном занижении возраста футболиста «красно-белых» Остона Урунова клуб не готов воспринимать серьезно, заявил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Юран, который в настоящее время возглавляет «СКА-Хабаровск», заявил в эфире телеканала «Матч Премьер», что Урунов, которому в субботу исполнится 20 лет, на самом деле на 4−5 лет старше, и все, кто близок к российскому футболу, об этом знают.

Удача или стратегия?
Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

«Спартак» уважает футбольное прошлое Сергея Юрана. Однако клуб не готов воспринимать его комментарии серьезно, — сказал Фетисов по телефону.

Урунов перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Уфы» после того, как гендиректором «красно-белых» был назначен Шамиль Газизов, уже покинувший клуб. За «Спартак» узбекский полузащитник провел 9 официальных матчей, в которых забил один мяч.

Ранее Юран, который перед началом нынешнего сезона покинул пост главного тренера подмосковных «Химок», был оштрафован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) за слова о том, что его увольнение связано с указанием от Газизова, занимавшего на тот момент пост гендиректора «Спартака».

Читайте также
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен
Назначена бригада арбитров на матч между «Зенитом» и «Спартаком»
Геннадий Орлов ответил Артему Дзюбе, назвавшему его «флюгером»
Василий Березуцкий: Нам с братом не предлагали возглавить ЦСКА
Появилась полная запись конфликта Тедеско и Джанаева (видео)
CМИ: Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Российский борец выиграл золото Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь