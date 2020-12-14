В «Спартаке» прокомментировали слова Юрана о возрасте Урунова

Ранее Юран, который в настоящее время возглавляет «СКА-Хабаровск», заявил в эфире телеканала «Матч Премьер», что Урунов, которому в субботу исполнится 20 лет, на самом деле на 4−5 лет старше, и все, кто близок к российскому футболу, об этом знают.
«Спартак» уважает футбольное прошлое Сергея Юрана. Однако клуб не готов воспринимать его комментарии серьезно, — сказал Фетисов по телефону.
Урунов перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Уфы» после того, как гендиректором «красно-белых» был назначен Шамиль Газизов, уже покинувший клуб. За «Спартак» узбекский полузащитник провел 9 официальных матчей, в которых забил один мяч.
Ранее Юран, который перед началом нынешнего сезона покинул пост главного тренера подмосковных «Химок», был оштрафован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) за слова о том, что его увольнение связано с указанием от Газизова, занимавшего на тот момент пост гендиректора «Спартака».