В «Спартаке» прокомментировали слова Юрана о возрасте Урунова

Ранее Юран, который в настоящее время возглавляет «СКА-Хабаровск», заявил в эфире телеканала «Матч Премьер», что Урунов, которому в субботу исполнится 20 лет, на самом деле на 4−5 лет старше, и все, кто близок к российскому футболу, об этом знают.

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«Спартак» уважает футбольное прошлое Сергея Юрана. Однако клуб не готов воспринимать его комментарии серьезно, — сказал Фетисов по телефону.

Урунов перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Уфы» после того, как гендиректором «красно-белых» был назначен Шамиль Газизов, уже покинувший клуб. За «Спартак» узбекский полузащитник провел 9 официальных матчей, в которых забил один мяч.