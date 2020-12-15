«Лучше всех зарекомендовал себя». В ЦСКА трансфер Зайнутдинова признали сильнейшим приобретением
За «армейцев» казахстанец выступает с августа.
За «армейцев» казахстанец выступает с августа.
Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий выделил трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стан «армейцев» в летнее трансферное окно.
Об этом специалист сказал в интервью
— Кто пока на данном этапе сильнейший из приобретений ЦСКА?
— Лучше всех зарекомендовал себя Зайнутдинов. И Эджуке показывает себя. У него видно яркие качества. Конечно, нужно над многим работать, но это футболист хорошего уровня. Все остальное зависит от работы тренерского штаба.
Промахнулись с Гайчем? Посмотрим. Возможно. Может, тренерская ошибка.
В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из «Ростова». За это время казахстанец провел за «армейцев» 14 матчей в российской