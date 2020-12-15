Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
14.12
Сельта
Кадис
40
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
10:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучше всех зарекомендовал себя». В ЦСКА трансфер Зайнутдинова признали сильнейшим приобретением

За «армейцев» казахстанец выступает с августа.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий выделил трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стан «армейцев» в летнее трансферное окно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом специалист сказал в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

— Кто пока на данном этапе сильнейший из приобретений ЦСКА?

— Лучше всех зарекомендовал себя Зайнутдинов. И Эджуке показывает себя. У него видно яркие качества. Конечно, нужно над многим работать, но это футболист хорошего уровня. Все остальное зависит от работы тренерского штаба.

Промахнулись с Гайчем? Посмотрим. Возможно. Может, тренерская ошибка. Где-то неправильно подвели его к сезону. На мой взгляд, он не готов физически. Из-за этого и неуверенность в игре. Надеюсь, он прибавит после сборов.

В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из «Ростова». За это время казахстанец провел за «армейцев» 14 матчей в российской премьер-лиге, забил гол и сделал один ассист.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Названы лучшие футболисты всех времен
«Аталанта» признана лучшей командой 2020 года в Италии
Экс-игрок сборной РФ оправдал ежемесячные траты в миллион рублей
Стало известно имя следующего главного тренера «Боруссии» (Д)
Видеоблогер предложил Макгрегору 50 млн долларов за бой
Четыре российских борца завоевали золото на Кубке мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь