«Лучше всех зарекомендовал себя». В ЦСКА трансфер Зайнутдинова признали сильнейшим приобретением

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Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий выделил трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стан «армейцев» в летнее трансферное окно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c8e09968bc757743a6c" data-vnd="1c8e09968bc757743a6c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c8e09968bc757743a6c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом специалист сказал в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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— Кто пока на данном этапе сильнейший из приобретений ЦСКА?

— Лучше всех зарекомендовал себя Зайнутдинов. И Эджуке показывает себя. У него видно яркие качества. Конечно, нужно над многим работать, но это футболист хорошего уровня. Все остальное зависит от работы тренерского штаба.

Промахнулись с Гайчем? Посмотрим. Возможно. Может, тренерская ошибка. Где-то неправильно подвели его к сезону. На мой взгляд, он не готов физически. Из-за этого и неуверенность в игре. Надеюсь, он прибавит после сборов.