«Спартак» попросил перенести заседание КДК РФС с Тедеско

Ближайшее заседание КДК состоится во вторник. В обращении клуба к главе КДК Артуру Григорьянцу говорится, что «для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично», при этом Тедеско не сможет посетить заседание во вторник, поскольку днем команда вылетает в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».
В КДК отметили, что пока не получили обращение столичного клуба.
«Сочи» в субботу на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в перерыве тренер «Сочи» Дмитрий Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность главного тренера “красно-белых”, и призвал его покинуть Россию». «Спартак» отметил, что считает подобные высказывания недопустимыми, а в футболе нет места расизму и национализму. При этом тренер «Сочи» Олег Фоменко назвал виновником конфликта Тедеско.