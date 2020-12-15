«Спартак» попросил перенести заседание КДК РФС с Тедеско

Ближайшее заседание КДК состоится во вторник. В обращении клуба к главе КДК Артуру Григорьянцу говорится, что «для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично», при этом Тедеско не сможет посетить заседание во вторник, поскольку днем команда вылетает в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

В КДК отметили, что пока не получили обращение столичного клуба.