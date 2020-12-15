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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» попросил перенести заседание КДК РФС с Тедеско

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» попросил отложить рассмотрение эпизодов матча чемпионата России с «Сочи» с участием главного тренера команды Доменико Тедеско на следующее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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Источник: Reuters

Ближайшее заседание КДК состоится во вторник. В обращении клуба к главе КДК Артуру Григорьянцу говорится, что «для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично», при этом Тедеско не сможет посетить заседание во вторник, поскольку днем команда вылетает в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

В КДК отметили, что пока не получили обращение столичного клуба.

«Сочи» в субботу на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в перерыве тренер «Сочи» Дмитрий Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность главного тренера “красно-белых”, и призвал его покинуть Россию». «Спартак» отметил, что считает подобные высказывания недопустимыми, а в футболе нет места расизму и национализму. При этом тренер «Сочи» Олег Фоменко назвал виновником конфликта Тедеско.

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