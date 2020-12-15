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13:30 (мск), источник: Sport24

«Спартаку» отказали в переносе заседания КДК

Заседание КДК РФС, на котором в частности будет рассмотрен инцидент, произошедший в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», состоится, как и планировалось.

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Источник: Sport24
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Ранее «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что, в частности, Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.

Сегодня красно-белые официально попросили отложить рассмотрение эпизода ввиду того, что в 15:00 команда с Тедеско вылетает в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Как сообщили Metaratings.ru в службе коммуникаций РФС, москвичам отказали в просьбе. Отметим, что Бородин и Тедеско были приглашены на заседание КДК.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря. Начало — в 20:00 мск.

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