«Спартаку» отказали в переносе заседания КДК
Заседание КДК РФС, на котором в частности будет рассмотрен инцидент, произошедший в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», состоится, как и планировалось.
Заседание КДК РФС, на котором в частности будет рассмотрен инцидент, произошедший в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», состоится, как и планировалось.
Ранее «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что, в частности, Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.
Сегодня
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря. Начало — в 20:00 мск.