Матч «Зенита» со «Спартаком» в Петербурге пройдет при пустых трибунах

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Как отмечается в сообщении, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией согласовано присутствие на игре зрителей только в изолированных ложах. На матче смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Встреча пройдет в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Ранее аналогичное решение было принято по матчу 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и московским «Динамо», который состоялся 12 декабря и закончился со счетом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».