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16:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Зенита» со «Спартаком» в Петербурге пройдет при пустых трибунах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет при пустых трибунах, сообщается на сайте санкт-петербургской команды.

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Как отмечается в сообщении, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией согласовано присутствие на игре зрителей только в изолированных ложах. На матче смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Встреча пройдет в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Ранее аналогичное решение было принято по матчу 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и московским «Динамо», который состоялся 12 декабря и закончился со счетом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

После 18 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в активе 38 очков, «Спартак» (35) располагается на второй строчке.

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