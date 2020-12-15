Матч «Зенита» со «Спартаком» в Петербурге пройдет при пустых трибунах
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет при пустых трибунах, сообщается на сайте
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет при пустых трибунах, сообщается на сайте
Как отмечается в сообщении, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией согласовано присутствие на игре зрителей только в изолированных ложах. На матче смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные
Встреча пройдет в среду в
Ранее аналогичное решение было принято по матчу 18-го тура Российской
После 18 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в активе 38 очков, «Спартак» (35) располагается на второй строчке.