ЭСК РФС признала ошибки арбитра Сухого в матче ЦСКА с «Уралом»

Игра прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. В начале второго тайма футболист «Урала» Павел Погребняк получил две желтые карточки в одном эпизоде: первым «горчичником» форвард был наказан за фол в единоборстве с соперником, а вторым — за реакцию на решение судьи. Второй гол ЦСКА был забит с пенальти, который на 61-й минуте реализовал Никола Влашич. После матча ЦСКА и «Урал» обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Сухого в нескольких эпизодах.

Как сообщается на сайте РФС, комиссия признала, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча. Кроме того, было установлено, что судья ошибся, назначив пенальти в ворота екатеринбургского клуба на 57-й минуте игры. Также комиссия пришла к выводу, что судья правильно вынес второе предупреждение Погребняку (47-я минута) и ошибочно не дал вторую желтую карточку его партнеру по команде Андрею Егорычеву (27-я).