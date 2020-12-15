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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЭСК РФС признала ошибки арбитра Сухого в матче ЦСКА с «Уралом»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Арбитр Алексей Сухой дважды ошибся в эпизодах при назначении пенальти в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом», к такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. В начале второго тайма футболист «Урала» Павел Погребняк получил две желтые карточки в одном эпизоде: первым «горчичником» форвард был наказан за фол в единоборстве с соперником, а вторым — за реакцию на решение судьи. Второй гол ЦСКА был забит с пенальти, который на 61-й минуте реализовал Никола Влашич. После матча ЦСКА и «Урал» обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Сухого в нескольких эпизодах.

Как сообщается на сайте РФС, комиссия признала, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча. Кроме того, было установлено, что судья ошибся, назначив пенальти в ворота екатеринбургского клуба на 57-й минуте игры. Также комиссия пришла к выводу, что судья правильно вынес второе предупреждение Погребняку (47-я минута) и ошибочно не дал вторую желтую карточку его партнеру по команде Андрею Егорычеву (27-я).

ЭСК РФС также рассмотрела работу судьи Василия Казарцева в матче «Ротор» — «Уфа» (1:0) и пришла к выводу, что арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградского клуба на 67-й минуте.

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
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