Источник: Прядкин обсудит ситуацию в «Тамбове» с губернатором области

После 18 туров «Тамбов» набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 декабря прокуратура Тамбовской области сообщила, что в отношении «Тамбова» за невыплату заработной платы, задолженность по которой составляет почти 118 миллионов рублей, возбуждено новое административное дело. Ранее ряд футболистов команды бойкотировали матч 17-го тура премьер-лиги против московского «Спартака», завершившийся поражением «Тамбова» со счетом 1:5.

Также «Тамбов» из-за реконструкции своего стадиона вынужден проводить домашние матчи в Саранске. Как ранее сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, губернатор Тамбовской области пообещал, что реконструкция стадиона будет завершена к декабрю. Дюков также выразил надежду, что РПЛ совместно с властями региона поможет клубу решить проблемы и будут найдены источники для того, чтобы обеспечить финансирование команды, чтобы она могла доиграть сезон до конца.