Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:59
Реал
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Прядкин обсудит ситуацию в «Тамбове» с губернатором области

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин находится в Тамбове, чтобы обсудить ситуацию в футбольном клубе «Тамбов» с губернатором области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

После 18 туров «Тамбов» набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 декабря прокуратура Тамбовской области сообщила, что в отношении «Тамбова» за невыплату заработной платы, задолженность по которой составляет почти 118 миллионов рублей, возбуждено новое административное дело. Ранее ряд футболистов команды бойкотировали матч 17-го тура премьер-лиги против московского «Спартака», завершившийся поражением «Тамбова» со счетом 1:5.

Также «Тамбов» из-за реконструкции своего стадиона вынужден проводить домашние матчи в Саранске. Как ранее сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, губернатор Тамбовской области пообещал, что реконструкция стадиона будет завершена к декабрю. Дюков также выразил надежду, что РПЛ совместно с властями региона поможет клубу решить проблемы и будут найдены источники для того, чтобы обеспечить финансирование команды, чтобы она могла доиграть сезон до конца.

«Глава РПЛ Сергей Прядкин находится в Тамбове. В рамках встречи с губернатором области он обсудит ситуацию, связанную с ФК «Тамбов», — сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в «Тамбове».

 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Матч «Зенита» со «Спартаком» пройдет при пустых трибунах
Год неудач Медведевой: что с ней случилось и что делать дальше
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
Куда пропали русские снайперы? В топе КХЛ — одни иностранцы
СМИ: бывший игрок «Спартака» Промес освобожден после ареста
Гол «Краснодара» претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь