Источник: Прядкин обсудит ситуацию в «Тамбове» с губернатором области
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Российской
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Российской
После 18 туров «Тамбов» набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 декабря прокуратура Тамбовской области сообщила, что в отношении «Тамбова» за невыплату заработной платы, задолженность по которой составляет почти 118 миллионов рублей, возбуждено новое административное дело. Ранее ряд футболистов команды бойкотировали матч 17-го тура
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«Глава РПЛ Сергей Прядкин находится в Тамбове. В рамках встречи с губернатором области он обсудит ситуацию, связанную с ФК «Тамбов», — сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в «Тамбове».