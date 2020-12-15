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18:46 (мск), источник: Sport24

Марио Фернандесу вручили премию «Джентльмен года»

Церемония награждения Фернандеса состоялось на ВЭБ Арене. Футболисту вручили традиционный приз — смокинг.

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Источник: Sport24

15 декабря защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу вручили премию «Джентльмен года». Приз ежегодно вручается изданием «Комсомольская правда». Фернандес в борьбе за награду опередил двух других финалистов — защитника «Спартака» Георгия Джикию и полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Церемония награждения Фернандеса состоялось на ВЭБ Арене. Футболисту вручили традиционный приз — смокинг.

«Комсомольская правда» вручает награду «Джентльмен года» с 1994 года. По регламенту премии, на нее может претендовать игрок, который в текущем сезоне не имеет красной карточки и не отмечался грубостью в предыдущие годы.

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