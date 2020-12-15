КДК РФС перенес заседание по матчу «Сочи» — «Спартак» и обратится в FARE

«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между командами “Сочи” и “Спартак”, принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера “Сочи” Дмитрия Бородина в адрес главного тренера “Спартака” Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE (Football Against Racism in Europe) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК “Сочи” Жоаузинью в отношении тренера “Спартака” Андреаса Хинкеля».