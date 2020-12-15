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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК РФС перенес заседание по матчу «Сочи» — «Спартак» и обратится в FARE

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение перенести заседание по инцидентам, произошедшим во время и после матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между командами “Сочи” и “Спартак”, принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера “Сочи” Дмитрия Бородина в адрес главного тренера “Спартака” Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE (Football Against Racism in Europe) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК “Сочи” Жоаузинью в отношении тренера “Спартака” Андреаса Хинкеля».

Ранее эксперты РФС признали правильными спорные решения судьи матча «Сочи» — «Спартак».

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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