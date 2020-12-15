Вильмар Барриос попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции
Полузащитник
Полузащитник
По информации источника, в услугах колумбийского футболиста заинтересованы «Бешикташ», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» и «Милан». Отмечается, что турецкий клуб в скором времени начнёт переговоры с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер.
В нынешнем сезоне колумбийский полузащитник принял участие в 15 матчах Российской
«Зенит» набрал в 18 матчах 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.