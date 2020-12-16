Великолепная шестерка: РПЛ уйдет на перерыв тремя матчами лучших команд
Расклад в таблице чемпионата может измениться уже к концу недели.
Расклад в таблице чемпионата может измениться уже к концу недели.
В чемпионате России по футболу близятся зимние каникулы. В 2020 году в национальном первенстве осталось провести всего один тур, после чего игроки отправятся отдыхать вплоть до сборов, которые начнутся в январе. А первые матчи РПЛ в следующем году состоятся 28 февраля.
Перед длительным перерывом зрители увидят сразу три топовых встречи. Это будут очные матчи команд, идущих в первой шестерке и претендующих на попадание в еврокубки. Центральной встречей станет противостояние лидера чемпионата петербургского «Зенита» и находящегося на втором месте московского «Спартака». Идущие вслед за ними «Ростов» и ЦСКА также проведут матч между собой. Как и замыкающие зону еврокубков «Сочи» и «Динамо». Не менее интересным станет визит московского «Локомотива» в Химки к набравшему ход местному одноименному клубу.
В субботу двоевластие вверху таблицы РПЛ прервалось как минимум до предстоящего очного матча двух первых команд сезона. «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» (0:1), и этой осечкой воспользовался «Зенит», обыгравший дома московское «Динамо» (3:1).
Теперь паритет может восстановиться лишь в случае победы
— На играх такого уровня всегда одними из главных действующих лиц являются болельщики, — сказал «Известиям» знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий. — Их будет недоставать. Но это компенсируется ценой матча — фактически пойдет розыгрыш шести очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет. «Спартак» знает свою игру, но в этом и его проблема — он предсказуем. Как только сопернику удается притормозить скорость развития атаки,
Два основных преследователя «Зенита» и «Спартака» также уйдут отдыхать после очной встречи. ЦСКА в воскресенье упустил домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» в концовке встречи (2:2). Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко не воспользовались неудачей «Спартака» и не смогли опередить его в таблице. Теперь они отстают от «Зенита» на четыре очка и от
Безвыигрышная серия армейцев с учетом неудач в Лиге Европы достигла семи матчей. Хотя еще месяц назад они лидировали в национальном первенстве. Провальный отрезок привел к разговорам об отставке Гончаренко. Официально об этом не объявлено, но СМИ утверждают, что рокировка на тренерском посту уже свершившийся факт, о котором клуб расскажет после матча в
— Трудно сказать, насколько ситуация вокруг главного тренера скажется на этом матче, — сказал «Известиям»
Благодаря победе над «Спартаком» «Сочи» вышел на шестое место и сравнялся по очкам с идущими пятыми динамовцами, уступая им лишь по дополнительным показателям. От «Ростова» обе команды отделяет всего 2 балла. В случае победы в очном матче «Сочи» или «Динамо» могут не только закрепиться в топ-5 на перерыв, но и попытаться сместить с четвёртой строчки донской клуб, если он проиграет ЦСКА.
— «Динамо» с приходом Сандро Шварца набрало хороший ход, — заявил «Известиям»
В воскресенье «железнодорожники» потерпели самое крупное поражение в истории выступлений в чемпионатах России. «Локомотив» был разгромлен на выезде «Краснодаром» со счётом 0:5. Более крупно
Команда сейчас идет на седьмом месте, и, чтобы не опуститься ниже, ей необходимо брать верх в выездной игре с «Химками». Но сделать это будет непросто. Проваливший старт сезона подмосковный клуб после сентябрьской смены главного тренера резко набрал ход при очень непростом календаре. Команда Игоря Черевченко в последних десяти матчах одержала шесть побед, сыграла одну ничью и всего трижды проиграла. Ее беспроигрышная серия насчитывает пять матчей — четыре победы, одна ничья.
«Химки» не только выбрались из зоны вылета и зоны переходных матчей, но и значительно оторвались от них. Теперь команда попытается обыграть «Локомотив», в котором играл и который тренировал Черевченко. Год назад, возглавляя тульский «Арсенал», он также в декабре принимал дома «железнодорожников» в последней игре перед зимним перерывом и разгромил их со счетом 4:0.
— Судя по тому состоянию, в котором сейчас находится «Локомотив», шансов у команды мало, — сказал «Известиям»
В четверг впервые за два месяца «Химки» смогут провести домашний матч со зрителями. Ранее им приходилось играть при пустых трибунах по указу властей Московской области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Но в понедельник запрет был отменен, и встреча «Химки» — «Локо» пройдет со зрителями.
В 19-м туре РПЛ состоятся еще четыре матча. В среду волгоградский «Ротор» примет у себя тульский «Арсенал». В четверг «Краснодар» сыграет на своем поле с «Уфой», а грозненский «Ахмат» — с казанским «Рубином». Наконец, в пятницу футбольный 2020 год завершится для России матчем «Тамбова» против екатеринбургского «Урала».