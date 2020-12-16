Великолепная шестерка: РПЛ уйдет на перерыв тремя матчами лучших команд

В чемпионате России по футболу близятся зимние каникулы. В 2020 году в национальном первенстве осталось провести всего один тур, после чего игроки отправятся отдыхать вплоть до сборов, которые начнутся в январе. А первые матчи РПЛ в следующем году состоятся 28 февраля.

Перед длительным перерывом зрители увидят сразу три топовых встречи. Это будут очные матчи команд, идущих в первой шестерке и претендующих на попадание в еврокубки. Центральной встречей станет противостояние лидера чемпионата петербургского «Зенита» и находящегося на втором месте московского «Спартака». Идущие вслед за ними «Ростов» и ЦСКА также проведут матч между собой. Как и замыкающие зону еврокубков «Сочи» и «Динамо». Не менее интересным станет визит московского «Локомотива» в Химки к набравшему ход местному одноименному клубу.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 19, 16.12.2020, 20:00 Зенит - Спартак -

«Зенит» — «Спартак»

В субботу двоевластие вверху таблицы РПЛ прервалось как минимум до предстоящего очного матча двух первых команд сезона. «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» (0:1), и этой осечкой воспользовался «Зенит», обыгравший дома московское «Динамо» (3:1).

Теперь паритет может восстановиться лишь в случае победы красно-белых в Питере. Ничья позволит сине-бело-голубым уйти на зимний перерыв в качестве единоличного лидера первенства. Если же подопечные Сергея Семака победят, то получат существенный задел и практически откроют себе путь к третьему подряд чемпионству.

Матч из-за пандемии пройдет почти без зрителей — на трибуны будут допущены только владельцы абонементов VIP-ложи, количество которых составляет чуть более 1 тыс. человек.

— На играх такого уровня всегда одними из главных действующих лиц являются болельщики, — сказал «Известиям» знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий. — Их будет недоставать. Но это компенсируется ценой матча — фактически пойдет розыгрыш шести очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет. «Спартак» знает свою игру, но в этом и его проблема — он предсказуем. Как только сопернику удается притормозить скорость развития атаки, красно-белые начинают вести позиционное нападение, в результате чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие «Спартаку» в классе, справляются с ним. Понятно, что «Зенит» не будет играть вторым номером. Но если сумеет вовремя возвращаться на свои позиции, у москвичей будут проблемы. Атакующий потенциал питерцев тоже читаем, но приведу банальный пример: все знают, как играет «Барселона», но в лучшие свои времена она так контролировала мяч, что против нее ничего не могли сделать. И «Зенит» внутри РПЛ способен реализовывать свой потенциал, даже когда все знают, как он играет. Поэтому встреча будет непредсказуемой. И возможен любой из трех результатов.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 19, 17.12.2020, 20:00 Ростов - ЦСКА -

«Ростов» — ЦСКА

Два основных преследователя «Зенита» и «Спартака» также уйдут отдыхать после очной встречи. ЦСКА в воскресенье упустил домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» в концовке встречи (2:2). Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко не воспользовались неудачей «Спартака» и не смогли опередить его в таблице. Теперь они отстают от «Зенита» на четыре очка и от красно-белых — на одно.

Безвыигрышная серия армейцев с учетом неудач в Лиге Европы достигла семи матчей. Хотя еще месяц назад они лидировали в национальном первенстве. Провальный отрезок привел к разговорам об отставке Гончаренко. Официально об этом не объявлено, но СМИ утверждают, что рокировка на тренерском посту уже свершившийся факт, о котором клуб расскажет после матча в Ростове-на-Дону независимо от его результата.

Ростовчане идут четвертыми, отставая от ЦСКА на два очка. Если они выиграют в четверг, то сравняются с красно-синими и могут даже опередить их по дополнительным показателям.

— Трудно сказать, насколько ситуация вокруг главного тренера скажется на этом матче, — сказал «Известиям» экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Она может как мобилизовать армейцев сыграть за своего наставника, так и, наоборот, демотивировать их. Но однозначно, что сейчас команда очень непредсказуема. С одной стороны, «Ростов» умеет пользоваться слабыми сторонами соперника и за счет настроя и организации игры подавлять его. С другой, ЦСКА не раз демонстрировал способность собраться в критический момент и в нужное время завоевать победу. Как случится в ближайшем туре, предсказать трудно.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 19, 16.12.2020, 18:00 Сочи - Динамо -

«Сочи» — «Динамо»

Благодаря победе над «Спартаком» «Сочи» вышел на шестое место и сравнялся по очкам с идущими пятыми динамовцами, уступая им лишь по дополнительным показателям. От «Ростова» обе команды отделяет всего 2 балла. В случае победы в очном матче «Сочи» или «Динамо» могут не только закрепиться в топ-5 на перерыв, но и попытаться сместить с четвёртой строчки донской клуб, если он проиграет ЦСКА.

— «Динамо» с приходом Сандро Шварца набрало хороший ход, — заявил «Известиям» экс-главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — И даже в проигранных матчах «Ростову» (1:4) и «Зениту» не выглядело так уж плохо. Поэтому команда может претендовать на многое, но сейчас ей необходимо победить в последнем матче года, чтобы не отстать от лидирующей группы. А сделать это будет непросто, с учетом того как «Сочи» может играть от соперника и набирать очки. Предстоящий матч — тест для обоих клубов на то, насколько они готовы к борьбе за участие в еврокубках.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 19, 17.12.2020, 18:00 Химки - Локомотив -

«Химки» — «Локомотив»

В воскресенье «железнодорожники» потерпели самое крупное поражение в истории выступлений в чемпионатах России. «Локомотив» был разгромлен на выезде «Краснодаром» со счётом 0:5. Более крупно красно-зеленые проигрывали лишь в советские времена.

Команда сейчас идет на седьмом месте, и, чтобы не опуститься ниже, ей необходимо брать верх в выездной игре с «Химками». Но сделать это будет непросто. Проваливший старт сезона подмосковный клуб после сентябрьской смены главного тренера резко набрал ход при очень непростом календаре. Команда Игоря Черевченко в последних десяти матчах одержала шесть побед, сыграла одну ничью и всего трижды проиграла. Ее беспроигрышная серия насчитывает пять матчей — четыре победы, одна ничья.

«Химки» не только выбрались из зоны вылета и зоны переходных матчей, но и значительно оторвались от них. Теперь команда попытается обыграть «Локомотив», в котором играл и который тренировал Черевченко. Год назад, возглавляя тульский «Арсенал», он также в декабре принимал дома «железнодорожников» в последней игре перед зимним перерывом и разгромил их со счетом 4:0.

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— Судя по тому состоянию, в котором сейчас находится «Локомотив», шансов у команды мало, — сказал «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Мы видим, какой ход набрали «Химки» при Черевченко. Это типичная для Игоря команда — очень организованная, злая, отлично понимающая каждый маневр, что в обороне, что в атаке. Такими у него был и «Локомотив», и «Арсенал». И сейчас стали «Химки». У «Локо» же сегодня нет ни игрового рисунка, ни самоотдачи. Апатия и хаос в игре. Может быть, напоследок команда сможет собраться и оказаться сопротивление. Но, если исходить из того, что она показала в последних матчах, «Химки» должны уверенно побеждать.

В четверг впервые за два месяца «Химки» смогут провести домашний матч со зрителями. Ранее им приходилось играть при пустых трибунах по указу властей Московской области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Но в понедельник запрет был отменен, и встреча «Химки» — «Локо» пройдет со зрителями.