Дерби столиц. Самые яркие матчи между «Зенитом» и «Спартаком» за последние годы

Матч 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» является центральной игрой игрового дня. У него есть все шансы стать ключевым в борьбе за титул чемпиона страны по футболу в сезоне-2020/21.

Бенефис молодежи (10 июля 2002 года)

Символично, что именно в 2002 году чемпионат страны проводился под эгидой премьер-лиги. Этой игре предшествовало решение руководства «Зенита» расстаться с 68-летним главным тренером Юрием Морозовым. Исполняющим его обязанности стал бывший вратарь сине-бело-голубых Михаил Бирюков, который в 1984 году помог ленинградцам завоевать единственный титул чемпионов СССР.

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Команда Зенит

Несмотря на то, что «Зениту» тогда было далеко до статуса флагмана российского футбола, петербуржцы резво начали игру и забили в дебюте каждого из таймов — отличились 19-летний Александр Кержаков и 21-летний Андрей Аршавин. За период с 53-й по 58-ю минуты дважды забил опытный форвард спартаковцев Владимир Бесчастных. Но гости практически сразу же снова вышли вперед — 60-я минута и второй гол Кержакова. Запалу петербуржцев не дал разгореться переведенный из защиты в центр поля Баи Кебе — 3:3.

Финальную точку, а точнее восклицательный знак в этой игре поставил 18-летний Дмитрий Сычев. После гола он снял игровую футболку и продемонстрировал трибунам находившуюся под ней майку с надписью «Кто мы? Мясо!» Этот мяч стал для форварда последним в составе красно-белых.

Испорченный праздник чемпионов (6 мая 2012 года)

Почти 10 лет спустя после предыдущего описанного матча «Зенит» в третий раз стал чемпионом страны, завоевав титул за три тура до конца сезона-2011/12, который был переходным на систему «осень — весна» и длился полтора года. Волей календаря в последнем домашнем матче турнира соперником петербуржцев был «Спартак», продолжавший борьбу за второе место и путевку в третий отборочный раунд Лиги чемпионов с ЦСКА.

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Новоявленные чемпионы дважды выходили вперед (голы на счету Кержакова и нынешнего главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака), но «Спартак» в обоих случаях сумел отыграться и восстановить равенство. После второго гола красно-белых главный арбитр встречи Владимир Казьменко счел жесты форварда Эммануэля Эменике оскорбительными для болельщиков «Зенита» и показал тому прямую красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, красно-белые не стали удерживать не устраивавший их ничейный счет, а подловили соперника на ошибке при передаче в центре поля и организовали третий гол в ворота Вячеслава Малафеева. Примечательно, что голевую передачу Рафаэлу Кариоке в том эпизоде отдал нынешний капитан петербуржцев Артем Дзюба. Как итог — 3:2 В пользу «Спартака» и несколько подпорченное настроение игроков «Зенита» на церемонии награждения медалями и чемпионским кубком.

Какая боль… (11 августа 2012 года)

Ответ новоиспеченного чемпиона не заставил себя ждать. Календарь свел две сильнейшие команды чемпионата-2012/13 уже в четвертом туре, к которому они подошли с сериями из трех побед подряд. Ничего не предвещало того, что произошло в тот день на стадионе «Петровский».

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Команда Спартак

В первом тайме игра у «Спартака» не совсем ладилась, но команда пропустила всего один мяч и имела несколько моментов для того, чтобы сравнять счет. Этого не произошло и в самом начале второй сорокапятиминутки вернувшийся в «Зенит» из московского клуба Владимир Быстров сделал счет 2:0. Красно-белые могли вернуться в игру, если бы на 60-й минуте Динияр Билялетдинов сумел реализовать пенальти.

Это был последний шанс, за бездарное неиспользование которого тут же пришло двойное наказание — эстетский гол Романа Широкова и удаление Эйдена Макгиди в следующем эпизоде после третьего взятия спартаковских ворот. В оставшееся время полузащитник, который успеет перейти в «Спартак», оформил дубль. Еще один мяч на счету Виктора Файзулина.

Победа с армяно-американским акцентом (10 ноября 2013 года)

К первому матчу второго круга чемпионата России «Зенит» и «Спартак» занимали первое и третье места в турнирной таблице, их разделяли шесть очков. Для красно-белых поражение в такой игре практически значило бы потерю шансов на титул, тогда как сине-бело-голубым победа открывала дорогу к четвертому чемпионскому титулу в новейшей истории. Современного антуража игре добавлял тот факт, что она проходила при пустых трибунах на «РЖД-Арене». Только тогда причиной для недопуска болельщиков стало наказание «Спартака» за беспорядки, устроенные фанатами красно-белых в Ярославле во время матча 1/16 финала Кубка России против «Шинника».

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Начало осталось за «Зенитом» — гости открыли счет благодаря быстрому голу Александра Кержакова. Команда под руководством итальянца Лучано Спаллетти могла развить преимущество, но бразильский форвард Халк не реализовал пенальти. После этого один из самых ярких отрезков за короткое время выступлений в составе «Спартака» выдал армянский нападающий с паспортом США Юра Мовсисян — он оформил хет-трик, отличившись на 33-й, 44-й и 48-й минутах. После этого не использовавший стопроцентный шанс южноамериканец частично реабилитировался и сократил отставание в счете, но этого было мало.

В попытках свести матч к ничьей «Зенит» раскрылся и в концовке пропустил четвертый мяч — его автором стал Денис Глушаков.

Первый визит «Спартака» на «Газпром Арену» (6 августа 2017 года)

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 19, 16.12.2020, 20:00 Зенит - Спартак -

Календарь РПЛ вновь свел «Зенит» и «Спартак» через несколько месяцев после первого за 16 лет чемпионства красно-белых. Интереса встрече добавляло практически все — тут и первый большой матч российского футбола на новом стадионе сине-бело-голубых, и противостояние итальянских тренеров, Роберто Манчини и Массимо Карреры, и очередной матч не так давно ушедшего в «Зенит» экс-спартаковца Дзюбы.

На деле же друг против друга вышли совершенно разные по классу команды — хозяева поля были настроены на борьбу в каждом эпизоде на каждом участке поля, а гости не были готовы к такому и, кажется, забыли снять чемпионские медали, думая, что любой соперник будет перед ними капитулировать.

Счет в матче открыл нынешний спартаковец Александр Кокорин, который в этом сезоне пропустит второй подряд матч против «Зенита». На исходе тайма преимущество петербуржцев удвоил Александр Ерохин. После перерыва отличились Доменико Кришито и Далер Кузяев. На 71-й минуте «Спартак» сумел забить гол престижа — пенальти реализовал Квинси Промес. Финальным аккордом этого матча стал автогол голкипера красно-белых Артема Реброва, который уронил мяч в свои ворота после навеса Кришито и небольшого рикошета от ноги защитника Сальваторе Боккетти. Уже под занавес встречи команды затеяли небольшую потасовку, приведшую к удалению в составах обеих команд.

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Бонус. Ленинград на пути к первому трофею в истории (22 и 23 августа 1944 года)

Многие игроки из того состава ленинградцев были эвакуированы из города и лично не столкнулись с блокадой города. Но и без этого им, как и всем советским людям, приходилось сталкиваться с трудностями, пришедшими вместе с Великой отечественной войной. За год до участия в Кубке СССР зенитовцы были перевезены из Дербышек (Татарстан) в подмосковное Болшево, а также включены в число участников чемпионата Москвы. Там к команде присоединился бывший спартаковец Сергей Сальников. В этом турнире команда заняла шестое место из восьми, а уже в 1944-м после снятия блокады футболисты вернулись в Ленинград.

Путь «Зенита» к первому в истории клуба трофею был непростым — в 1/16 финала было обыграно московское «Динамо» (3:1), в 1/8 финала — вторая команда московского «Динамо», наполовину состоявшая из эвакуированных игроков минского «Динамо» (0:0 после дополнительного времени, для прохода понадобилась переигровка, в которой сильнее были ленинградцы — 1:0), а в четвертьфинале — бакинское «Динамо» (1:0).

Самое сложное было впереди — полуфинал со «Спартаком» и, как в последствии окажется, триумфальный финал против ЦДКА. Историческими во всех отношениях стали матчи на столичном стадионе «Динамо» между «Спартаком» и «Зенитом».

Первый матч завершился вничью (0:0, 2:2 — в дополнительное время). В ворота бывшей команды забил Сальников, игроки московской и ленинградской команд Георгий Глазков и Виктор Бодров не реализовали пенальти. В итоге для определения финалиста понадобилась переигровка, в которой утомленные футболисты не показали максимума от своих возможностей и все решил единственный мяч — Борис Чучелов головой замкнул передачу все того же Сальникова. Уже через четыре дня эти же футболисты стали авторами двух мячей в победном финале против явного фаворита.

«Финал “Зенит” должен был проиграть ЦДКА по всем показателям. Настолько это была сильная команда! Но в этом матче фантастической игрой блеснул вратарь Леонид Иванов. Никто не ожидал, что команда выиграет. ЦДКА даже подготовил значки к этой встрече, рассчитывая, что фамилии армейцев будут выгравированы на обратной стороне. А этого не случилось», — вспоминал в разговоре с ТАСС спортивный журналист, исследователь истории футбола, член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк.