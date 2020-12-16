Дерби столиц. Самые яркие матчи между «Зенитом» и «Спартаком» за последние годы

Матч 19-го тура Тинькофф — Российской
Символично, что именно в 2002 году чемпионат страны проводился под эгидой
Несмотря на то, что «Зениту» тогда было далеко до статуса флагмана российского футбола, петербуржцы резво начали игру и забили в дебюте каждого из таймов — отличились 19-летний Александр Кержаков и 21-летний Андрей Аршавин. За период с 53-й по 58-ю минуты дважды забил опытный форвард спартаковцев Владимир Бесчастных. Но гости практически сразу же снова вышли вперед — 60-я минута и второй гол Кержакова. Запалу петербуржцев не дал разгореться переведенный из защиты в центр поля Баи Кебе — 3:3.
Финальную точку, а точнее восклицательный знак в этой игре поставил 18-летний Дмитрий Сычев. После гола он снял игровую футболку и продемонстрировал трибунам находившуюся под ней майку с надписью «Кто мы? Мясо!» Этот мяч стал для форварда последним в составе
Почти 10 лет спустя после предыдущего описанного матча «Зенит» в третий раз стал чемпионом страны, завоевав титул за три тура до конца сезона-2011/12, который был переходным на систему «осень — весна» и длился полтора года. Волей календаря в последнем домашнем матче турнира соперником петербуржцев был «Спартак», продолжавший борьбу за второе место и путевку в третий отборочный раунд Лиги чемпионов с ЦСКА.
Новоявленные чемпионы дважды выходили вперед (голы на счету Кержакова и нынешнего главного тренера
Оставшись в меньшинстве,
Ответ новоиспеченного чемпиона не заставил себя ждать. Календарь свел две сильнейшие команды чемпионата-2012/13 уже в четвертом туре, к которому они подошли с сериями из трех побед подряд. Ничего не предвещало того, что произошло в тот день на стадионе «Петровский».
В первом тайме игра у «Спартака» не совсем ладилась, но команда пропустила всего один мяч и имела несколько моментов для того, чтобы сравнять счет. Этого не произошло и в самом начале второй сорокапятиминутки вернувшийся в «Зенит» из московского клуба Владимир Быстров сделал счет 2:0.
Это был последний шанс, за бездарное неиспользование которого тут же пришло двойное наказание — эстетский гол Романа Широкова и удаление Эйдена Макгиди в следующем эпизоде после третьего взятия спартаковских ворот. В оставшееся время полузащитник, который успеет перейти в «Спартак», оформил дубль. Еще один мяч на счету Виктора Файзулина.
К первому матчу второго круга чемпионата России «Зенит» и «Спартак» занимали первое и третье места в турнирной таблице, их разделяли шесть очков. Для
Начало осталось за «Зенитом» — гости открыли счет благодаря быстрому голу Александра Кержакова. Команда под руководством итальянца Лучано Спаллетти могла развить преимущество, но бразильский форвард Халк не реализовал пенальти. После этого один из самых ярких отрезков за короткое время выступлений в составе «Спартака» выдал армянский нападающий с паспортом США Юра Мовсисян — он оформил
В попытках свести матч к ничьей «Зенит» раскрылся и в концовке пропустил четвертый мяч — его автором стал Денис Глушаков.
Календарь РПЛ вновь свел «Зенит» и «Спартак» через несколько месяцев после первого за 16 лет чемпионства
На деле же друг против друга вышли совершенно разные по классу команды — хозяева поля были настроены на борьбу в каждом эпизоде на каждом участке поля, а гости не были готовы к такому и, кажется, забыли снять чемпионские медали, думая, что любой соперник будет перед ними капитулировать.
Счет в матче открыл нынешний спартаковец Александр Кокорин, который в этом сезоне пропустит второй подряд матч против «Зенита». На исходе тайма преимущество петербуржцев удвоил Александр Ерохин. После перерыва отличились Доменико Кришито и Далер Кузяев. На 71-й минуте «Спартак» сумел забить гол престижа — пенальти реализовал Квинси Промес. Финальным аккордом этого матча стал автогол голкипера
Многие игроки из того состава ленинградцев были эвакуированы из города и лично не столкнулись с блокадой города. Но и без этого им, как и всем советским людям, приходилось сталкиваться с трудностями, пришедшими вместе с Великой отечественной войной. За год до участия в Кубке СССР зенитовцы были перевезены из Дербышек (Татарстан) в подмосковное Болшево, а также включены в число участников чемпионата Москвы. Там к команде присоединился бывший спартаковец Сергей Сальников. В этом турнире команда заняла шестое место из восьми, а уже в 1944-м после снятия блокады футболисты вернулись в Ленинград.
Путь «Зенита» к первому в истории клуба трофею был непростым — в 1/16 финала было обыграно московское «Динамо» (3:1), в 1/8 финала — вторая команда московского «Динамо», наполовину состоявшая из эвакуированных игроков минского «Динамо» (0:0 после дополнительного времени, для прохода понадобилась переигровка, в которой сильнее были ленинградцы — 1:0), а в четвертьфинале — бакинское «Динамо» (1:0).
Самое сложное было впереди — полуфинал со «Спартаком» и, как в последствии окажется, триумфальный финал против ЦДКА. Историческими во всех отношениях стали матчи на столичном стадионе «Динамо» между «Спартаком» и «Зенитом».
Первый матч завершился вничью (0:0, 2:2 — в дополнительное время). В ворота бывшей команды забил Сальников, игроки московской и ленинградской команд Георгий Глазков и Виктор Бодров не реализовали пенальти. В итоге для определения финалиста понадобилась переигровка, в которой утомленные футболисты не показали максимума от своих возможностей и все решил единственный мяч — Борис Чучелов головой замкнул передачу все того же Сальникова. Уже через четыре дня эти же футболисты стали авторами двух мячей в победном финале против явного фаворита.
«Финал “Зенит” должен был проиграть ЦДКА по всем показателям. Настолько это была сильная команда! Но в этом матче фантастической игрой блеснул вратарь Леонид Иванов. Никто не ожидал, что команда выиграет. ЦДКА даже подготовил значки к этой встрече, рассчитывая, что фамилии армейцев будут выгравированы на обратной стороне. А этого не случилось», — вспоминал в разговоре с ТАСС спортивный журналист, исследователь истории футбола, член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк.
Андрей Михайлов