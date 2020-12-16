Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов Российской
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов Российской
«Очень здорово выглядел Влашич. Силён Вандерсон. Номер три — Ларссон здорово играет. Много пользы приносит, много забивает», — цитирует Тихонова «Рейтинг Букмекеров».
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в этом сезоне в 21 матче забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.