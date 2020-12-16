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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Очень здорово выглядел Влашич. Силён Вандерсон. Номер три — Ларссон здорово играет. Много пользы приносит, много забивает», — цитирует Тихонова «Рейтинг Букмекеров».

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в этом сезоне в 21 матче забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего хорвата в € 25 млн. Полузащитник «Краснодара» Вандерсон в сезоне-2020/2021 провёл 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Игрок выступает за «быков» с 2017 года. Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон за сезон провёл 18 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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