Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
Динамо
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
12:28 (мск), источник: РБК

Медведев ответил на данные об уходе из «Зенита» фразой «враги клевещут»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию издания Metaratings.ru об уходе со своего поста. Об этом он сказал «РБК-Спорт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным Metaratings.ru, решение об уходе Медведева с поста генерального директора «Зенита» было принято около месяца назад. Сообщается, что всеми операционными вопросами в петербургском клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.

Враги клевещут.
Александр Медведев

РБК обратился за комментарием в «Зенит».

Команда
Зенит

Медведев занимает пост генерального директора «Зенита» с февраля 2019 года. С 2008 по 2014 год он возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). После этого Медведев в течение пяти лет был заместителем председателя правления «Газпрома».

В этом сезоне «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 18 матчах 38 очков. Занимающий второе место московский «Спартак» отстает от петербургского клуба на три балла.

В 19-м туре «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом на «Газпром Арене». Встреча состоится в среду, 16 декабря. Начало матча — в 20:00 мск.

В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее, четвертое место по итогам группового турнира и вылетел из еврокубков. Так происходит второй год подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На юго-западе Москвы убили курьера Delivery Club
В Москве нашли мертвой студентку из Китая
Дерби столиц. Самые яркие матчи между «Зенитом» и «Спартаком»
Огненный Моуринью: сказал «травмирован» 19 раз за 100 секунд
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
Форварда ЦСКА шантажировали армией за отказ играть за сборную
Квят покинул «Альфа Таури»
Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь