Медведев ответил на данные об уходе из «Зенита» фразой «враги клевещут»

По данным Metaratings.ru, решение об уходе Медведева с поста генерального директора «Зенита» было принято около месяца назад. Сообщается, что всеми операционными вопросами в петербургском клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.

Враги клевещут. Александр Медведев

РБК обратился за комментарием в «Зенит».

Команда Зенит

Медведев занимает пост генерального директора «Зенита» с февраля 2019 года. С 2008 по 2014 год он возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). После этого Медведев в течение пяти лет был заместителем председателя правления «Газпрома».

В этом сезоне «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 18 матчах 38 очков. Занимающий второе место московский «Спартак» отстает от петербургского клуба на три балла.

В 19-м туре «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом на «Газпром Арене». Встреча состоится в среду, 16 декабря. Начало матча — в 20:00 мск.

В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее, четвертое место по итогам группового турнира и вылетел из еврокубков. Так происходит второй год подряд.