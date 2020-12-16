Медведев ответил на данные об уходе из «Зенита» фразой «враги клевещут»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию издания Metaratings.ru об уходе со своего поста. Об этом он сказал «РБК-Спорт».
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию издания Metaratings.ru об уходе со своего поста. Об этом он сказал «РБК-Спорт».
По данным Metaratings.ru, решение об уходе Медведева с поста генерального директора «Зенита» было принято около месяца назад. Сообщается, что всеми операционными вопросами в петербургском клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.
Враги клевещут.
РБК обратился за комментарием в «Зенит».
Медведев занимает пост генерального директора «Зенита» с февраля 2019 года. С 2008 по 2014 год он возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). После этого Медведев в течение пяти лет был заместителем председателя правления «Газпрома».
В этом сезоне «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 18 матчах 38 очков. Занимающий второе место московский «Спартак» отстает от петербургского клуба на три балла.
В 19-м туре «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом на «Газпром Арене». Встреча состоится в среду, 16 декабря. Начало матча — в 20:00 мск.
В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее, четвертое место по итогам группового турнира и вылетел из еврокубков. Так происходит второй год подряд.