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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форварда ЦСКА Шкурина шантажировали армией за отказ играть за сборную

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина рассказал, что Белорусская федерация футбола (АБФФ) шантажировала призывом в армию форварда, отказавшегося выступать за сборную.

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Источник: Спорт-Экспресс
Команда
ЦСКА

В августе Шкурин заявил, что отказывается выступать за сборную Белоруссии и приезжать в страну.

«Я прочитал слова Базанова (глава АБФФ — прим. “СЭ”), что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», — приводит «Белсат» слова Исаева.

В сезоне-2020/21 Шкурин провел 9 матчей в составе ЦСКА, на его счету 3 гола. Форвард провел 6 встреч за молодежную сборную Белоруссии, забив 1 мяч. В последний раз футболист приезжал в расположение национальной команды в ноябре 2019 года.

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