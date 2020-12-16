Форварда ЦСКА Шкурина шантажировали армией за отказ играть за сборную

«Я прочитал слова Базанова (глава АБФФ — прим. “СЭ”), что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», — приводит «Белсат» слова Исаева.