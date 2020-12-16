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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Набабкин вернулся к тренировкам с ЦСКА после тяжелой травмы колена

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин провел тренировку в общей группе накануне матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом», сообщается на официальном сайте «красно-синих».

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в четверг в Ростове-на-Дону. Набабкин не выходил на поле с августа, когда получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче третьего тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (1:2).

ЦСКА после 18 туров с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на четыре балла от лидирующего «Зенита». «Ростов» с 32 очками располагается на четвертой строчке.

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