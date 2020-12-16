Набабкин вернулся к тренировкам с ЦСКА после тяжелой травмы колена
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин провел тренировку в общей группе накануне матча 19-го тура Российской
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин провел тренировку в общей группе накануне матча 19-го тура Российской
ЦСКА сыграет с «Ростовом» в четверг в
ЦСКА после 18 туров с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на четыре балла от лидирующего «Зенита». «Ростов» с 32 очками располагается на четвертой строчке.