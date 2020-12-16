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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Динамо»: Составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Руденко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жи.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

«Сочи», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» располагается строчкой выше, опережая сегодняшнего соперника по дополнительным показателям.

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