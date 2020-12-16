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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин: Кокорину лучше всего уехать из России в другой чемпионат

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что переезд в другой чемпионат будет лучшим вариантом для продолжения карьеры форварда «Спартака» Александра Кокорина.

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Источник: РИА "Новости"
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По мнению экс-футболиста, на текущий момент Кокорин не приносит «Спартаку» малоэффективен в московском клубе.

«Для меня это тоже сожаление, я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял бы его. Но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей. Кокорин в Италии? Может, для него это лучший вариант. Уехать из России, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кокорину со стороны итальянской «Фиорентины».

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