«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в
«Зенит»: Лунёв, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Дриусси.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.
Встреча
«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской