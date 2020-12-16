«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Зенит»: Лунёв, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком. Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Дриусси. «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон. Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.

Встреча красно-белых и сине-бело-голубых в первом круге прошла в 10-м туре в Москве и завершилась со счётом 1:1.



«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (34).