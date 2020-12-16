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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"
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Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Зенит»: Лунёв, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Дриусси.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.

Встреча красно-белых и сине-бело-голубых в первом круге прошла в 10-м туре в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (34).

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