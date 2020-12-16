У футболиста «Локомотива» Зе Луиша коронавирус не подтвердился

Во вторник в пресс-службе «Локомотива» ТАСС сообщили, что Зе Луиш, находящийся в Италии, заразился коронавирусом. Заражение отложило бы операцию футболиста по поводу перелома стопы и отодвинуло сроки восстановления.

Нападающий перешел в «Локомотив» из португальского «Порту» летом 2020 года. В составе железнодорожников он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи. До перехода в клуб из Лиссабона Зе Луиш с 2015 по 2019 год выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.