У футболиста «Локомотива» Зе Луиша коронавирус не подтвердился
ТАСС, 16 декабря. Тест на коронавирусную инфекцию нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Зе Луиша дал отрицательный результат. Об этом в Twitter сообщил
ТАСС, 16 декабря. Тест на коронавирусную инфекцию нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Зе Луиша дал отрицательный результат. Об этом в Twitter сообщил
Во вторник в
«У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован», — написал Брейдо.
Нападающий перешел в «Локомотив» из португальского «Порту» летом 2020 года. В составе железнодорожников он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи. До перехода в клуб из Лиссабона Зе Луиш с 2015 по 2019 год выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.