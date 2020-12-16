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20:16 (мск), источник: ТАСС

У футболиста «Локомотива» Зе Луиша коронавирус не подтвердился

ТАСС, 16 декабря. Тест на коронавирусную инфекцию нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Зе Луиша дал отрицательный результат. Об этом в Twitter сообщил пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо.

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Источник: РИА "Новости"
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Во вторник в пресс-службе «Локомотива» ТАСС сообщили, что Зе Луиш, находящийся в Италии, заразился коронавирусом. Заражение отложило бы операцию футболиста по поводу перелома стопы и отодвинуло сроки восстановления.

«У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован», — написал Брейдо.

Нападающий перешел в «Локомотив» из португальского «Порту» летом 2020 года. В составе железнодорожников он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи. До перехода в клуб из Лиссабона Зе Луиш с 2015 по 2019 год выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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