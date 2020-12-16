«Ротор» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче РПЛ
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура Российской футбольной
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура Российской футбольной
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ротора». Гол на 81-й минуте с пенальти забил Фламарион.
Тульский клуб продлил серию без побед в РПЛ до восьми матчей.
«Ротор» и «Арсенал» набрали по 14 очков и занимают 13-е и 14-е места в РПЛ соответственно.