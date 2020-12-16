«Зенит» подготовил агрессивный перфоманс к матчу со «Спартаком» — лев на поверженном гладиаторе: фото
Болельщики «Зенита» подготовили красочный перфоманс в преддверии матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком».
Болельщики «Зенита» подготовили красочный перфоманс в преддверии матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком».
На огромном полотне фанаты изобразили символ клуба — льва, сидящего на поверженном гладиаторе, который является символом «Спартака».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет при пустых трибунах. На игре смогут присутствовать только владельцы