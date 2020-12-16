ОМОН предотвратил массовую драку болельщиков «Зенита» и «Спартака» на стадионе
В ходе матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка между болельщиками команд.
В ходе матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка между болельщиками команд.
Фанаты
Стычка могла перерасти в массовую драку, однако в потасовку вмешались стюарды и сотрудники ОМОНа, впоследствии фанатов «Спартака» перевели на гостевой сектор питерцев.
При этом официально сообщалось, что матч пройдет вообще без зрителей, а на игре смогут присутствовать только владельцы