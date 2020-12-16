ОМОН предотвратил массовую драку болельщиков «Зенита» и «Спартака» на стадионе

Фанаты красно-белых появились на трибунах, после чего к ним направились болельщики клуба из Санкт-Петербурга.

Стычка могла перерасти в массовую драку, однако в потасовку вмешались стюарды и сотрудники ОМОНа, впоследствии фанатов «Спартака» перевели на гостевой сектор питерцев.