Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Сент-Этьен
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Брест
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Ланс
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона
Сампдория
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Милан
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Интер
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Парма
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Специя
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фиорентина
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Байер
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Нант
32
Футбол. Зарубежный
21:00
Арсенал
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Лестер
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
52
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Фрайбург
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Ювентус
Аталанта
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Спартак
31
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
Динамо
20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Арсенал Т
10
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

В РПЛ отреагировали на драку болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением по ситуации со стычкой между болельщиками «Зенита» и «Спартака» на матче 19-го тура чемпионата.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Напомним, часть болельщиков «Спартака» на стадионе «Газпром Арена» пыталась пробраться к болельщикам хозяев. Начавшуюся массовую драку остановили представители ОМОНа. Фанатов «Зенита» было около 250 человек, фанатов «Спартака» — примерно 70 человек.

«В начале мачта 19-го тура РПЛ “Зенит” — “Спартак” произошёл инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговорённых зон расположения вызывает серьёзную обеспокоенность», — говорится в заявлении пресс-службы Российской Премьер-Лиги.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Зенит» и «Спартак» выдали огненный матч: драка и победа Питера
«Динамо» проиграло «Сочи», потерпев второе поражение подряд
Назван лучший арбитр в истории футбола
Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком»
«Ливерпуль» Клоппа играет с «Тоттенхэмом» Моуринью (трансляция)
«Интер» играет с «Наполи» и другие матчи Серии А (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь