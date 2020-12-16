«Зенит» и «Спартак» выдали огненный матч: драка на трибунах, пушка Ракицкого и победа Питера

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Последний топ-матч РПЛ в 2020 году выглядел огненно изначально. Противостояние «Зенита» и «Спартак» — и без того огненная вывеска. Но к 16 декабря накопилось и несколько дополнительных интриг.

Во-первых, турнирное положение команд. Перед матчем «Зенит» оторвался от красно-белых на три очка. Но в случае победы москвичи могли не только догнать соперника, но и обойти по дополнительным показателям и уйти на зимние каникула на первом месте.

Во-вторых, после скандала в матче с Сочи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был на грани дисквалификации. И лишь накануне игры стало известно, что заседание, на котором немец может получить наказание, перенесено.

И в-третьих, «Спартак» не выигрывал в Петербурге с мая 2012 года.

Матч проходил с минимальным количеством зрителей. Но фанатский вираж это не остановило. И они устроили большой перфоманс.

Теперь о составах. Сергей Семак выставил практически тех же, кто был на игре с «Динамо». Единственное изменение — Азмун вместо Дриусси.

У красно-белых на поле вышли все те же, кто и три дня назад в Сочи.

В первые 20 минут матча команды обменялись голами. Но на трибуны в эти минуты было смотреть интереснее, чем на поле. Группа спартаковских фанатов, пробравшихся на стадион, решила поддержать свою команду. Но как только они затянули свои кричалки, к ним резко побежали болельщики «Зенита» с противоположной трибуны.

Но чуть раньше к стихийно образовавшемуся красно-белому сектору успели сотрудники полиции. В итоге драки удалось избежать. Боление гостей тоже прекратились.

А еще через пару минут всех спартаковцев вывели с центральной трибуны. И перевели на гостевую.

А теперь о том, что происходило на газоне в это время. «Зенит» с первых минут завладел инициативой и довольно оперативно открыли счет. Отличился Азмун.

Дальше у хозяев были шансы для того, чтобы закрыть вопросы о победителе еще в первом тайме. Но вместо этого «Зенит» пропустил. Мяч в свои ворота отправил Ловрен.

У гостей за стартовые 45 минут других моментов не было. Как и ударов в створ и даже в сторону ворот.

На старте второго тайма «Зенит» запер соперника в его штрафной. Неплохие шансы были у Малкома, Азмуна, Дзюбы и Вендела. Но реализовать их не удалось.

«Спартак» проснулся ближе к 70-й минуте и иногда стал тревожить Лунева. В частности, неплохой момент был у в очередной раз вышедшего в атаку Кутепов. Но после его удара головой мяч прошел мимо.

В конце матча все решил Ракицкий. Защитник, которого осенью часто критиковали, напомнил, что с ударом у него полный порядок.

А уже в добавленное время Дзюба прибил свою бывшую команду. Он не мог не забить.