«Зенит» и «Спартак» выдали огненный матч: драка на трибунах, пушка Ракицкого и победа Питера
На Крестовском было жарко.
На Крестовском было жарко.
Последний
И
Матч проходил с минимальным количеством зрителей. Но фанатский вираж это не остановило. И они устроили большой перфоманс.
Теперь о составах. Сергей Семак выставил практически тех же, кто был на игре с «Динамо». Единственное изменение — Азмун вместо Дриусси.
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В первые 20 минут матча команды обменялись голами. Но на трибуны в эти минуты было смотреть интереснее, чем на поле. Группа спартаковских фанатов, пробравшихся на стадион, решила поддержать свою команду. Но как только они затянули свои кричалки, к ним резко побежали болельщики «Зенита» с противоположной трибуны.
Но чуть раньше к стихийно образовавшемуся
А еще через пару минут всех спартаковцев вывели с центральной трибуны. И перевели на гостевую.
А теперь о том, что происходило на газоне в это время. «Зенит» с первых минут завладел инициативой и довольно оперативно открыли счет. Отличился Азмун.
Дальше у хозяев были шансы для того, чтобы закрыть вопросы о победителе еще в первом тайме. Но вместо этого «Зенит» пропустил. Мяч в свои ворота отправил Ловрен.
У гостей за стартовые 45 минут других моментов не было. Как и ударов в створ и даже в сторону ворот.
На старте второго тайма «Зенит» запер соперника в его штрафной. Неплохие шансы были у Малкома, Азмуна, Дзюбы и Вендела. Но реализовать их не удалось.
«Спартак» проснулся ближе к 70-й минуте и иногда стал тревожить Лунева. В частности, неплохой момент был у в очередной раз вышедшего в атаку Кутепов. Но после его удара головой мяч прошел мимо.
В конце матча все решил Ракицкий. Защитник, которого осенью часто критиковали, напомнил, что с ударом у него полный порядок.
А уже в добавленное время Дзюба прибил свою бывшую команду. Он не мог не забить.